Tuyển Campuchia gây sốc khi “đè bẹp” Singapore 5-0

Không được đánh giá quá cao nhưng tuyển Campuchia lại giành kết quả khiến tất cả bất ngờ.

Tối 6/6, tuyển nữ Campuchia có trận đấu giao hữu gặp Singapore trên sân vận động Bandung của Indonesia. Trước trận đấu này, hai đội được đánh giá có trình độ không quá chênh lệch. Tuyển Campuchia mới đây cũng bộc lộ nhiều hạn chế khi để thua tuyển nữ Việt Nam 0-6, thua Thái Lan 0-7 ở AFF Cup nữ 2026.

Thế nhưng, trong một ngày thi đấu đầy thăng hoa, tuyển nữ Campuchia lại tạo ra địa chấn khi “đè bẹp” Singapore 5 bàn không gỡ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Campuchia đã dâng cao đội hình lên tấn công. Sau khá nhiều cơ hội dứt điểm, tuyển nữ Campuchia cũng cụ thể hoá được thế trận vượt trội khi dẫn Singapore tới 3 bàn chỉ trong hiệp một.

Tuyển nữ Campuchia gây bất ngờ khi hạ Singapore 5-0.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn không thay đổi. Tuyển Campuchia hoàn toàn làm chủ trận đấu. Đại diện xứ Angkor vẫn dứt điểm nhiều hơn và ghi thêm 2 bàn thắng nữa, khép lại trận đấu với tỷ số 5-0.

Về phía tuyển nữ Singapore, họ đã mắc quá nhiều sai lầm ở hệ thống phòng ngự trong trận đấu này. Đội bóng ở Đảo quốc sư tử vừa yếu ở thể lực, kỹ chiến thuật lẫn kinh nghiệm thi đấu. Việc để thua khiến Singapore dự kiến sẽ tiếp tục tụt sâu ở BXH (hiện đang đứng hạng 152 thế giới).

Theo lịch, tuyển nữ Campuchia sẽ có trận đấu giao hữu tiếp theo gặp chủ nhà Indonesia vào ngày 9/6.