Tuyển Campuchia gây bất ngờ lớn khi “gieo sầu” cho Indonesia

Dù vươn lên dẫn trước nhưng tuyển Indonesia mau chóng đánh mất lợi thế và cuối cùng để sảy chân trước Campuchia trên sân nhà.

Vài ngày sau khi để thua Singapore 0-2 trên sân nhà, tuyển nữ Indonesia có trận giao hữu thứ hai trong dịp FIFA Days tháng 6 này gặp tuyển nữ Campuchia. Trước trận này thì đội bóng xứ Vạn đảo được đánh giá nhỉnh hơn một chút về lực lượng và lợi thế sân nhà.

Dù được đánh giá cao nhưng tuyển nữ Indonesia lại không có màn thể hiện tốt trước Campuchia. Đội chủ nhà chơi bế tắc, không tạo được nhiều cơ hội trong suốt hiệp 1. Đây là lý do khiến hiệp đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, tuyển nữ Indonesia đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Rosdilah Siti ở phút 54, sau đường chuyền kiến tạo của Estella Loupattij.

Tuyển nữ Indonesia thi đấu không tốt trước Campuchia.

Tuy nhiên, Indonesia chỉ duy trì lợi thế dẫn bàn được đúng 1 phút. Việc lơi lỏng ở hệ thống phòng ngự khiến đội chủ nhà để Campuchia ghi bàn gỡ hòa khá dễ dàng, sau khi Soeurn Vipha chuyền bóng để Chhit Sapheourn sút tung lưới đội chủ nhà.

Trong những phút còn lại của trận đấu, hai đội thi đấu với thế trận khá cân bằng. Tuy nhiên, sự bế tắc của cả hai bên, đặc biệt là phía Indonesia, khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Với tỷ số chung cuộc 1-1, tuyển nữ Indonesia đã không giành kết quả tốt trong đợt hội quân lần này, với 1 trận thua và 1 trận hòa.

Những kết quả không như mong đợi khiến tuyển Indonesia dễ bị tụt dốc trên BXH FIFA. Hiện tại, họ chỉ đứng hạng 106 thế giới, kém rất xa so với hạng 37 của Việt Nam. Đội bóng nữ xứ Vạn đảo cũng sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh với các đội mạnh của khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Philippines ở các giải đấu sắp tới.

Ngược lại thì với Campuchia, họ đã có một trận đấu tốt. Việc cầm hòa Indonesia ngay sân khách với họ cũng là một thành công.



