Tuyển Cabo Verde: Từ kẻ vô danh khiến Cameroon ôm hận đến đội bóng làm Argentina mướt mồ hôi

Dừng bước sau vòng 1/16, nhưng tuyển Cabo Verde vẫn rời World Cup 2026 như những người chiến thắng trong lòng người hâm mộ, sau hành trình khiến khán giả phải nể phục.

HÀNH TRÌNH QUẢ CẢM

“Những huyền thoại tuyển Argentina đang ngồi trên khán đài, còn các huyền thoại tuyển Cabo Verde đang chạy dưới sân”.

Đó là câu nói đầy cảm xúc của bình luận viên khi trận đấu giữa Argentina và Cabo Verde bước vào những phút cuối của hiệp phụ. Một câu nói không chỉ dành cho 120 phút trên sân, mà còn gói gọn cả hành trình phi thường của đại diện nhỏ bé đến từ châu Phi tại World Cup 2026.

Trước khi giải đấu diễn ra, Cabo Verde gần như không xuất hiện trong bất kỳ danh sách ứng viên kỳ vọng tạo bất ngờ nào. Quốc gia chỉ có khoảng 600.000 dân, là một quần đảo nằm giữa Đại Tây Dương, mới lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng chung kết World Cup.

Nếu xét về quy mô dân số, họ thuộc nhóm những quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Còn với những “gã khổng lồ” của bóng đá thế giới, Cabo Verde giống một vị khách lạ hơn là một đối thủ đáng gờm. Nhưng World Cup luôn là nơi những câu chuyện cổ tích được viết nên.

Để có mặt tại Bắc Mỹ, Cabo Verde đã phải vượt qua một trong những thử thách khó khăn nhất của bóng đá châu Phi. Ở vòng loại, họ xếp trên Cameroon - đội tuyển từng nhiều lần dự World Cup và là một thế lực giàu truyền thống của lục địa đen.

Chiến tích ấy khi đó vẫn bị nhiều người xem là một cú sốc nhất thời. Không ít ý kiến cho rằng Cameroon tự đánh mất cơ hội nhiều hơn là Cabo Verde thực sự mạnh. Thế nhưng những gì diễn ra tại World Cup 2026 đã bác bỏ hoàn toàn mọi nghi ngờ.

Đó không phải thành tích đến từ một nền bóng đá giàu truyền thống hay sở hữu giải vô địch quốc gia danh tiếng. Phần lớn tuyển thủ Cabo Verde đang thi đấu tại Bồ Đào Nha, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ hay các giải đấu hạng trung ở châu Âu. Họ không có nhiều ngôi sao được truyền thông săn đón, nhưng lại tạo nên một tập thể gắn kết, kỷ luật và giàu tốc độ, đúng với bản sắc mà HLV Bubista đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Phi, nơi tuyển Cabo Verde gây bất ngờ khi vượt cả Cameroon để giành ngôi nhất bảng.

Rơi vào bảng H với Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út, Cabo Verde bị đánh giá là đội yếu nhất. Trên lý thuyết, cơ hội giành điểm của họ gần như bằng không. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Đội bóng này cầm hòa Tây Ban Nha bằng lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Sau đó là trận hòa đầy bản lĩnh trước Uruguay - đội bóng nổi tiếng với sự già dơ ở các giải đấu lớn. Đến lượt trận cuối, Cabo Verde tiếp tục kiếm thêm một điểm trước Ả Rập Xê Út để kết thúc vòng bảng với ba trận hòa, qua đó giành vị trí nhì bảng H và lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng knock-out World Cup.

Điều đáng nói là Cabo Verde không hề giành vé nhờ may mắn hay chỉ biết phòng ngự số đông. Trước Tây Ban Nha, họ có nhiều thời điểm sẵn sàng pressing ngay từ phần sân đối phương. Trước Uruguay, họ không ngại chơi ăn miếng trả miếng để hòa 2-2. Còn trước Ả Rập Xê Út, khi buộc phải có điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, đại diện châu Phi vẫn lựa chọn cách tiếp cận chủ động thay vì co cụm chờ đối thủ mắc sai lầm.

Không có chiến thắng nào, nhưng cũng chẳng có thất bại nào. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lì lợm của tập thể này.

KHIẾN MESSI VÀ ĐỒNG ĐỘI MƯỚT MỒ HÔI

Đến vòng 1/16, dù đối thủ của Cabo Verde là Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới và một trong những ứng viên số một cho chiếc cúp vàng năm nay. Chênh lệch giữa hai đội rõ ràng là quá lớn.

Một bên là đội tuyển sở hữu những ngôi sao đang chinh chiến ở các CLB hàng đầu châu Âu, nhiều cầu thủ từng vô địch World Cup hay Champions League. Bên kia là tập thể đến từ một quốc đảo nhỏ bé, nơi bóng đá chưa bao giờ được xem là một thế lực của châu Phi. Trước giờ bóng lăn, không ít người tin rằng Cabo Verde sẽ chỉ cố gắng hạn chế số bàn thua. Thế nhưng trên sân, Cabo Verde khiến tất cả phải quên đi những nhận định ấy.

Khoảng khắc thủ môn Martinez và hàng thủ Argentina bị siêu phẩm của Cabo Verder đánh bại, qua đó bị gỡ hòa 2-2.

Tuyển Cabo Verde liên tục bị Argentina vượt lên dẫn trước nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Mỗi lần bị dồn vào chân tường, đại diện châu Phi lại vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ. Họ bị dẫn, rồi gỡ hòa. Lại bị dẫn, rồi tiếp tục san bằng cách biệt.

Quan trọng hơn, Cabo Verde không hề chơi thứ bóng đá tử thủ. Họ sẵn sàng cầm bóng, tổ chức phản công tốc độ và tạo ra những pha hãm thành khiến hàng thủ Argentina nhiều phen chao đảo.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối của hiệp phụ, người ta còn chứng kiến một hình ảnh hiếm thấy: Argentina phải co cụm chống đỡ trước sức ép liên tục từ Cabo Verde.

Hình ảnh ấy có lẽ đã nói lên tất cả. Một đội bóng từng bước lên đỉnh thế giới buộc phải phá bóng giải nguy, chấp nhận chịu trận trước đối thủ lần đầu dự World Cup. Thất bại của Cabo Verde vì thế lại càng được khen ngợi.

Tuyển Cabo Verde gỡ hòa 1-1 rồi 2-2 trước Argentina.

Cuối cùng, Argentina vẫn đi tiếp sau 120 phút đầy nhọc nhằn với thắng lợi 3-2. Đẳng cấp của một nhà vô địch đã giúp họ vượt qua thử thách. Nhưng Cabo Verde chắc chắn cũng đã khiến khán giả thế giới phải nể phục. Họ thua, nhưng là thất bại trong tư thế ngẩng cao đầu.

Điều khiến Cabo Verde chinh phục người hâm mộ không chỉ là kết quả, mà còn là cách họ chiến đấu. Không sợ hãi trước những đội bóng lớn, không chấp nhận số phận của một đội lót đường và cũng không bao giờ bỏ cuộc. Bóng đá luôn cần những đội tuyển như thế.

Lopes Cabral lao thẳng lên khán đài ôm lấy các người thân và các CĐV sau bàn gỡ hòa 2-2.

VĨ THANH

World Cup luôn được nhớ đến bởi những nhà vô địch. Nhưng mỗi kỳ World Cup cũng luôn có một vài đội tuyển khiến người ta yêu mến dù không chạm tay vào chiếc cúp vàng. World Cup 2002 có Senegal, World Cup 2022 có Maroc, và World Cup 2026 chắc chắn sẽ còn nhắc đến Cabo Verde như một trong những hiện tượng đẹp nhất. Họ không thay đổi lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng họ đã thay đổi cách cả thế giới nhìn về Cabo Verde.

Có thể các cầu thủ Cabo Verde chưa trở thành những ngôi sao của bóng đá thế giới. Nhưng với đất nước nhỏ bé giữa Đại Tây Dương ấy, với hàng triệu người hâm mộ trung lập đã dành những tràng pháo tay sau tiếng còi mãn cuộc, những cầu thủ Cabo Verde đã là những huyền thoại thực sự của riêng nền bóng đá nước này.

Đôi khi, điều vĩ đại nhất của bóng đá không nằm ở việc nâng cao chiếc cúp, mà là khiến hàng triệu người trung lập đứng dậy vỗ tay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cabo Verde đã làm được điều đó.

Và có lẽ vì thế, câu nói của bình luận viên hôm ấy sẽ còn được nhắc lại rất lâu:

“Những huyền thoại tuyển Argentina đang ngồi trên khán đài, còn các huyền thoại tuyển Cabo Verde đang chạy dưới sân”.