Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan, về nhì chặng 1 SEA V.Cup 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ở lượt cuối, qua đó không thể giành chức vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3 trong trận đấu quyết định ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026 tối 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lần lượt thất bại chóng vánh trong 3 hiệp đấu với tỷ số 18-25, 17-25 và 14-25.

Trước lượt đấu cuối, tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau hai chiến thắng cùng tỷ số 3-1 trước Philippines và Indonesia. Thái Lan cũng toàn thắng nhưng đứng thứ hai với 5 điểm. Vì vậy, đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ giành chức vô địch chặng đấu đầu tiên.

Lợi thế sân nhà cùng việc đối thủ không sử dụng đội hình mạnh nhất là cơ sở để người hâm mộ Việt Nam tin tưởng vào cơ hội thắng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam lại không có phong độ tốt ở trận này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nhì tại SEA V.Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt. Những lỗi bước một khiến đội chủ nhà không thể triển khai tấn công theo ý muốn và nhanh chóng bị đối thủ dẫn sâu. Hàng chắn của Thái Lan hoạt động hiệu quả, liên tục khiến các pha tấn công của tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Thúy đều không có hiệu suất ghi điểm tốt như mong đợi.

Thái Lan thắng set đầu với tỷ số 25-18. Kịch bản tương tự xuất hiện ở set hai. Sasipaporn Janthawisut tiếp tục khiến đội tuyển Việt Nam chật vật với những pha dứt điểm mạnh ở vị trí số 4.

Sự xuất hiện của Nguyễn Thị Uyên và Như Anh tạo ra hiệu ứng tích cực cho tuyển Việt Nam. Cô trực tiếp ghi ba điểm trong chuỗi năm điểm liên tiếp, giúp đội chủ nhà cân bằng tỷ số 7-7. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam không duy trì được nhịp độ này. Thái Lan lập tức đáp trả bằng chuỗi sáu điểm liên tiếp và thắng 25-17.

Sasipaporn và Ajcharaporn tiếp tục phát huy sức mạnh trên hàng công, giúp Thái Lan tái lập lợi thế trong hiệp thứ 3. Những pha ghi điểm của Thanh Thúy mang đến hy vọng ở giai đoạn đầu hiệp. Dù vậy, những vấn đề ở bước một và khả năng phòng thủ hàng sau tiếp tục khiến đội chủ nhà bị đối thủ bỏ xa. Thái Lan thắng tiếp 25-14 để kết thúc trận đấu.