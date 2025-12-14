Tuyển bóng chuyền nữ Malaysia chờ 20 phút để chụp ảnh cùng ngôi sao Việt Nam

Sau trận bán kết 1 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines, rất đông cổ động viên đã nán lại chờ Thanh Thúy, Lâm Oanh cùng đồng đội để xin chụp ảnh lưu niệm. Ngay trong đường hầm, một nhóm cổ động viên "đặc biệt" đã chờ tay đập của Việt Nam gần 20 phút, đó chính là các vận động viên của Malaysia.

Họ chờ trong đường hầm ở khu vực các vận động viên rời sân. Ngay khi Thanh Thúy xuất hiện, các cô gái Malaysia đã xin chụp ảnh riêng từng người. Dù mất khá nhiều thời gian nhưng vận động viên của Việt Nam vẫn rất thân thiện và vui vẻ.

Trận này, Trần Thị Thanh Thúy thi đấu ấn tượng và đóng góp lớn vào chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Philippines. Cô ghi nhiều điểm từ các pha đập bóng uy lực, tấn công từ hàng sau và tuyển nữ Việt Nam thắng 3-0.