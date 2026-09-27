Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua Ấn Độ trận ra quân ASIAD 2026

Chiều 27.9, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khởi đầu ASIAD 2026 bằng thất bại 0-3 trước Ấn Độ, dù đã có những thời điểm chơi giằng co và gây không ít khó khăn cho đối thủ.

Ngay từ set 1, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy nỗ lực, liên tục bám đuổi điểm số. Tuy nhiên, những sai số ở thời điểm quyết định, đặc biệt là một số pha phát bóng hỏng, khiến các học trò của HLV Federico Rampazzo không thể tận dụng cơ hội. Ấn Độ giành chiến thắng 25-23.

Đội tuyển Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Ấn Độ. Ảnh: VFV

Kịch bản tương tự diễn ra trong set 2. Việt Nam duy trì thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian, nhưng hàng chắn có chiều cao tốt của Ấn Độ tạo ra nhiều áp lực. Các mũi tấn công Việt Nam gặp khó khăn khi đối thủ phòng thủ trên lưới hiệu quả.

Ngọc Thuân tiếp tục là điểm sáng của đội tuyển. Chủ công này ghi 17 điểm nhưng chừng đó chưa đủ giúp Việt Nam tạo ra khác biệt. Ấn Độ kiểm soát tốt giai đoạn cuối set để thắng 25-21, qua đó dẫn 2-0.

Sang set 3, đội tuyển Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội trở lại nhưng dần đánh mất sự ổn định. Trong khi đó, Ấn Độ kiểm soát tốt khu vực trên lưới và duy trì lợi thế để thắng 25-20, hoàn tất chiến thắng 3-0.

Thất bại này khiến Việt Nam chưa có điểm sau lượt trận đầu tiên bảng C. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn còn khi đội tuyển sẽ lần lượt gặp Qatar và Hồng Kông (Trung Quốc).

Trước mắt, cuộc đối đầu Qatar ngày mai 28.9 là cơ hội để Ngọc Thuân cùng đồng đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên và duy trì hy vọng vào tứ kết.