Đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành 5 huy chương tại giải vô địch Đông Nam Á 2026, trong đó Nguyễn Anh Tú góp mặt ở cả 2 nội dung giành HCV.

Ngày 14/11, đội tuyển bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 ở Malaysia với tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Hai tấm HCV của đoàn Việt Nam đến từ nội dung đồng đội nam và đơn nam. Ở nội dung đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam gồm Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa xuất sắc giành chức vô địch. Đây là một trong những thành tích nổi bật của bóng bàn Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Bóng bàn Việt Nam giành 5 huy chương tại giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Nguyễn Anh Tú tiếp tục khẳng định năng lực ở nội dung đơn nam. Ở trận chung kết diễn ra trong ngày thi đấu cuối cùng, tay vợt Việt Nam chạm trán Nicholas Tan của Singapore. Nguyễn Anh Tú vượt qua đối thủ với tỷ số chung cuộc 4-3, qua đó giành HCV đơn nam.

Chiến thắng trước Nicholas Tan giúp Nguyễn Anh Tú hoàn tất giải đấu với 2 HCV và 1 HCB, trở thành một trong những vận động viên có thành tích nổi bật nhất của đoàn Việt Nam.

Ngoài hai chức vô địch, bóng bàn Việt Nam còn giành HCB ở nội dung đôi nam nhờ sự kết hợp của Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh.

Ở các nội dung dành cho nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang mang về tấm HCĐ đơn nữ. Trong trận bán kết, tay vợt Việt Nam để thua đối thủ chủ nhà Malaysia với tỷ số 0-4, qua đó dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết.

Tấm HCĐ còn lại thuộc về cặp vận động viên Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My ở nội dung đôi nữ.

Theo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam , thành tích tại giải đấu là kết quả của quá trình tập luyện, chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của các vận động viên. Đặc biệt, những trận đấu căng thẳng ở vòng loại trực tiếp cho thấy khả năng duy trì sự tập trung và vượt qua áp lực của các tuyển thủ.