Đội tuyển Bồ Đào Nha tính phương án thay HLV trưởng ở trận chia tay Cristiano Ronaldo.

Theo nguồn tin từ ESPN, đội tuyển Bồ Đào Nha đang cân nhắc khả năng tạm thời không để HLV trưởng hiện tại Jorge Jesus dẫn dắt đội bóng trong trận đấu chia tay của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo đã gây chấn động làng túc cầu khi tuyên bố giã từ màu áo đội tuyển quốc gia ngay trước thời điểm HLV Jorge Jesus công bố danh sách triệu tập tháng 11. Nhiều nguồn tin tiết lộ quyết định này bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa tiền đạo số 7 và nhà cầm quân đương nhiệm, khiến CR7 không muốn tiếp tục thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông Jesus. Thậm chí, ngôi sao sinh năm 1985 còn không xuất hiện trong dịp toàn đội Bồ Đào Nha tổ chức tri ân anh.

Dù trận đấu chia tay của Ronaldo được dự kiến sẽ diễn ra, thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định. Trong bối cảnh CR7 không mặn mà với việc thi đấu dưới trướng HLV Jorge Jesus ở màn chào tạm biệt đặc biệt này, LĐBĐ Bồ Đào Nha được cho là đang tính đến phương án mời một cựu thuyền trưởng ngồi ghế chỉ đạo.

Trận đấu tri ân Ronaldo sẽ không có HLV Jesus dẫn dắt (Ảnh: ESPN)

Cái tên sáng giá nhất được nhắc tới là HLV Luiz Felipe Scolari. Chính chiến lược gia người Brazil là người đã trao cơ hội ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha cho Ronaldo vào năm 2003 và duy trì mối quan hệ gắn bó với anh trong những năm đầu sự nghiệp quốc tế, đặc biệt là sự sẻ chia khi cha của CR7 qua đời lúc anh bước sang tuổi 20.

Ngược lại, một cựu HLV khác của đội tuyển là Fernando Santos – người nắm quyền giai đoạn 2014–2022 không nằm trong danh sách cân nhắc cho trận tri ân này. Mối quan hệ giữa ông Santos và Ronaldo từng rạn nứt sau quyết định để tiền đạo này ngồi dự bị tại World Cup 2022.

Cristiano Ronaldo khép lại chặng đường hơn hai thập kỷ cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha với những cột mốc lịch sử: 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, giữ vững kỷ lục cả về số trận lẫn số pha lập công nhiều nhất mọi thời đại của bóng đá nước nhà.