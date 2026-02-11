Tuyển bắn súng Việt Nam giành thêm HCĐ bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh tại châu Á

Xạ thủ Hà Minh Thành thi đấu bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 11-2 tại Ấn Độ, các xạ thủ của Việt Nam bước vào lượt thi đấu còn lại trong nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Đội tuyển bắn súng Việt Nam có 3 xạ thủ góp mặt tranh tài gồm Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam và Trần Công Hiếu.

Tại vòng loại, Hà Minh Thành đã đạt 577 điểm để đứng hạng 4, giành suất vào chung kết cá nhân 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Nối tiếp thành tích này, đồng đội Vũ Tiến Nam đạt 569 điểm để có suất góp mặt chung kết như Hà Minh Thành. Trong khi đó, Trần Công Hiếu chỉ đạt 561 điểm, đứng hạng 15 nên không vào chung kết.

Thi đấu chung kết, Vũ Tiến Nam không có được thành tích tốt nhất nên sớm dừng bước ở vị trí thứ 7 trong 8 xạ thủ thi đấu với kết quả 5 điểm. Hà Minh Thành đã thi đấu bình tĩnh để tìm cơ hội lọt vào nhóm tranh huy chương. Dẫu thế, nam xạ thủ số 1 của Việt Nam ở bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh đã kết thúc tại vị trí thứ 4 với 16 điểm.

Xét về kết quả đồng đội, đội hình bắn súng Việt Nam đã đạt tổng 1707 điểm, qua đó đứng hạng 3 nhận HCĐ. Đây cũng là tấm huy chương quan trọng mà đội tuyển bắn súng Việt Nam đạt được ở ngày thi đấu 11-2. Đội tuyển Kazakhstan đã vượt lên giành vị trí số 1, nhận HCV với thành tích 1737 điểm còn HCB thuộc về đội Ấn Độ (1708 điểm).

Đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện vẫn có 1 HCV với kết quả của xạ thủ Nguyễn Thùy Trang trong ngày thi đấu 9-2 ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Giải năm nay tranh tài tới hết ngày 14-2, theo giờ địa phương.