Tuyển Anh tổn thất lực lượng tại World Cup 2026

Hậu vệ Reece James có thể nghỉ ít nhất 2 trận của tuyển Anh tại World Cup 2026 vì chấn thương gân kheo, khiến HLV Tuchel mất đi trụ cột ở hàng phòng ngự.

Theo The Guardian , hậu vệ Reece James sẽ phải vắng mặt ít nhất hai trận đấu tiếp theo của tuyển Anh tại World Cup 2026 khi đang điều trị chấn thương gân kheo. Anh bị căng cơ sau trận hòa 0-0 giữa Anh và Ghana tại Boston hôm 24/6. Chấn thương của Reece James khiến Thomas Tuchel mất đi trụ cột ở hàng phòng ngự.

Hậu vệ thuộc biên chế Chelsea không tham gia buổi tập của tuyển Anh tại Kansas City vào ngày 26/6. HLV Thomas Tuchel sau đó xác nhận James không cùng toàn đội di chuyển tới New York, nơi tuyển Anh sẽ gặp Panama ở lượt trận cuối vòng bảng L.

Reece James chắc chắn bỏ lỡ trận đấu này và nhiều khả năng cũng không thể góp mặt ở vòng 1/16.

"Chúng tôi đánh giá đây là một chấn thương nhẹ ở gân kheo. Cậu ấy không thể tập luyện trong hai ngày qua" , HLV Tuchel cho biết.

Hậu vệ Reece James hiện đang dính chấn thương gân kheo. (Ảnh: Reuters)

"Reece hiện đang được điều trị theo chương trình phục hồi cấp tốc. Chúng tôi sẽ theo dõi từng trận một, nhưng tin tưởng rằng cậu ấy vẫn có thể thi đấu trong phần còn lại của giải. Không ai lường trước được điều này. Reece đang có thể trạng rất tốt và cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh" , ông nói thêm.

Vị HLV của "Tam sư" thừa nhận đây là điều không may, nhưng tin rằng đội bóng vẫn có phương án thay thế: "Jarell Quansah cũng đã chơi tốt ở vị trí đó nên đây chưa phải vấn đề. Tất nhiên, chúng tôi rất muốn có Reece vì cậu ấy là cầu thủ quan trọng, nhưng hiện tại cậu ấy không thể ra sân. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp, đó là điều chúng tôi luôn làm. Đây là một giai đoạn ngắn và chỉ là một giải đấu thôi".

Khi được hỏi liệu James có thể kịp bình phục cho trận tiếp theo của tuyển Anh hay không, ông đáp: "Chúng tôi vẫn hy vọng cậu ấy có thể trở lại ở trận sau. Đó có thể là một trận đấu khó khăn".

Reece James từng dính chấn thương gân kheo khi khoác áo Chelsea trong trận gặp Newcastle hôm 15/3 và phải nghỉ thi đấu gần hai tháng. HLV Tuchel xem anh là lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải và luôn có kế hoạch sử dụng anh tại World Cup 2026.

James đã đá trọn 90 phút trong hai trận đầu tiên của tuyển Anh, gồm chiến thắng 4-2 trước Croatia và trận hòa Ghana.

Trước đó, HLV Tuchel đã chọn Tino Livramento làm phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ phải, nhưng cầu thủ của Newcastle lại dính chấn thương bắp chân ngay trước thềm giải đấu trong một buổi tập. Để đối phó, nhà cầm quân người Đức triệu tập trung vệ Trevoh Chalobah của Chelsea.

Ông đồng thời cho biết Jarell Quansah, vốn là trung vệ, cũng có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải. Ngoài Quansah, Tuchel còn có hai phương án khác là Ezri Konsa, một trung vệ khác, và Djed Spence.