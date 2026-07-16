Tuyển Anh thua nghiệt ngã, HLV Tuchel vẫn thách thức: "Có hàng triệu HLV ngoài kia nghĩ họ giỏi hơn tôi"

HLV tuyển Anh lại gây tranh cãi với phát biểu sau trận Anh thua 1-2 Argentina ở bán kết World Cup 2026.

Đang dẫn trước đến tận phút 84, đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng khi để Argentina lội ngược dòng không tưởng 2-1.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, làn sóng giận dữ đã bùng lên dữ dội. Cựu đội trưởng Wayne Rooney cùng các chuyên gia tên tuổi của đài BBC như Alan Shearer, Micah Richards và Joe Hart đã đồng loạt chỉ trích tư duy chiến thuật của Tuchel. Nhiều cổ động viên không ngần ngại gọi các quyết định thay người của ông là "hèn nhát".

Thay vì duy trì áp lực để tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt, Tuchel lại rút các nhân tố tấn công ra nghỉ để tung vào sân bộ ba hậu vệ Ezri Konsa, Dan Burn và Nico O’Reilly nhằm chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ. Lối chơi này vô tình dâng hoàn toàn thế trận cho nhà đương kim vô địch thế giới, khiến tuyển Anh lùi quá sâu và liên tục hứng chịu các đợt hãm thành.

Sự căng thẳng lên đỉnh điểm trong phòng họp báo khi phóng viên BBC đặt câu hỏi trực diện: "Liệu chúng ta đã bao giờ thực sự được nhìn thấy một đội tuyển Anh mang đúng bản sắc của Thomas Tuchel như kỳ vọng chưa?"

Trước câu hỏi chạm vào lòng tự ái, chiến lược gia người Đức tỏ ra bối rối và lập tức dựng rào chắn phòng thủ: "Tôi không biết, tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó vì tôi thực sự không hiểu ý bạn là gì".

Khi bị chất vấn về việc thay đổi nhân sự quá thực dụng, Tuchel ra sức bảo vệ quan điểm cá nhân. Ông giải thích rằng việc chuyển sang hàng thủ 5 người là bắt buộc khi đối phương liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm. Tuy nhiên, những phát biểu tiếp theo của ông lại châm ngòi cho một làn sóng giận dữ mới khi ông bóng gió đổ lỗi cho việc các học trò đánh mất thế trận:

"Sau bàn thắng, chúng tôi đã lùi lại và chờ đợi quá nhiều, để đối phương liên tục tạt bóng và tạo cơ hội. Tôi đã cố gắng giúp đỡ toàn đội, dù trách nhiệm chắc chắn thuộc về huấn luyện viên và không có đường lui ở cấp độ này. Nhưng việc thay người tấn công cũng chẳng ích gì nếu chúng tôi không có bóng. Chúng tôi bị đẩy vào thế quá thụ động và các cầu thủ không thể giữ nổi bóng".

Tuchel đáp trả đanh thép

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ quê nhà về quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, Thomas Tuchel đã không chọn cách xoa dịu dư luận. Thay vào đó, thuyền trưởng tuyển Anh lập tức tung ra những phát ngôn vô cùng đanh thép, thẳng thừng thách thức các "chiến lược gia online":

"Sau khi chúng tôi thất bại, người ta sẽ luôn dễ dàng nói rằng những quyết định của tôi là sai. Đó không phải là vấn đề về mặt hệ thống. Trận đấu đơn giản là đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng tôi hiểu vì sao mọi người lại bàn luận về quyết định này.

Hiện nay, có hàng triệu HLV ngoài kia nghĩ rằng họ biết rõ hơn, nên làm gì tốt hơn. Tôi có thể ngồi tranh luận với một triệu HLV đó, nhưng người phải đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là tôi thôi".

Phát biểu của HLV tuyển Anh lại gây tranh cãi (Ảnh: Alamy)

Phát biểu mang tính đối đầu trực diện này như "đổ thêm dầu vào lửa". Nhiều người cho rằng HLV tuyển Anh đang tỏ thái độ ngạo nghễ và bảo thủ khi kiên quyết không nhận sai về mặt chiến thuật, bất chấp thực tế hệ thống phòng ngự tiêu cực của ông đã tước đi hoàn toàn khả năng phản công của "Tam Sư" trong những phút cuối.