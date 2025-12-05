Tuyển Anh mong chờ gì từ lễ bốc thăm World Cup 2026?

Lễ bốc thăm chia bảng FIFA World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 6-12 tại Trung tâm Kennedy, Washington DC. Sự kiện được quan tâm nhất của thế giới bóng đá hiện nay quy tụ dàn sao sân cỏ hàng đầu, những nhân vật VIP của làng túc cầu bên cạnh người dẫn chương trình nổi tiếng, cựu danh thủ Rio Ferdinand.



World Cup trở lại miền đất Bắc Mỹ sau 32 năm

Thay vì chỉ bàn đến các đối thủ và khả năng tiến xa đến đâu tại vòng chung kết sau gần 8 tháng nữa ở Bắc Mỹ, người hâm mộ - đặc biệt là giới bóng đá tại Anh - đang phải phân tâm về hai vấn đề cực nóng: Khả năng các đội hạt giống được "xếp" vào các bảng đấu thuận lợi và chính sách bán vé của FIFA.

Bốc thăm hay sắp xếp?

Tuyển Anh nằm trong nhóm hạt giống số 1, cùng với những "ông lớn" như Brazil, Pháp, Argentina, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha cùng ba đội tuyển chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Việc phân bổ các đội còn lại, cùng lịch trình và địa điểm thi đấu, sẽ được xác nhận sau lễ bốc thăm, mở ra những đồn đoán về chính sách "bàn tay mềm" dành cho các đội được coi là có giá trị thương mại cao.

42 đội bóng đã chính thức giành vé, chờ thêm 6 đại diện vượt qua vòng play-off

Điều khiến HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh lo ngại nhất không phải là các đối thủ quá mạnh, mà về điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Mỹ mùa hè năm tới. Giả sử tuyển Anh rơi vào bảng đấu có Colombia (nhóm 2), Na Uy của Erling Haaland (nhóm 3) và Ghana (nhóm 4), các trận đấu có thể diễn ra tại Los Angeles, Miami hoặc thậm chí Mexico - những điểm thi đấu nổi tiếng với khí hậu nóng ẩm rất khó chịu vào mùa hè. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới nhịp độ chơi pressing và khả năng duy trì thể lực của các cầu thủ.

Tuyển Anh sẵn sàng đương đầu mọi thách thức, chỉ ngán ngại thời tiết

Thomas Tuchel sẽ ưa thích những khung giờ đá muộn hơn và thi đấu các sân ở bờ Đông nước Mỹ hoặc Canada, nơi thời tiết mát mẻ hơn, dù điều đó đồng nghĩa với việc người hâm mộ ở Anh phải thức theo dõi trận đấu sau nửa đêm. Người ta nghĩ đến "kịch bản" tuyển Anh gặp Úc, Nam Phi và New Zealand, đáp ứng gần đầy đủ ước nguyện của Tuchel!

Giá vé trên trời

Song song với nghi vấn "xếp lịch thuận lợi" cho các đội bóng lớn, có sức hút với người hâm mộ, FIFA còn đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt về "hệ thống định giá vé linh hoạt". Theo kế hoạch, vé vào sân sẽ có giá dao động từ 60 USD (44,69 bảng Anh) ở vòng bảng cho tới 6.730 USD (5.013 bảng Anh) tại trận chung kết - và các mức này hoàn toàn có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường.

Xem các đội bóng tranh tài tại World Cup 2026 hứa hẹn không ít gian nan

Một quan chức FIFA thừa nhận: "Chúng tôi sẽ điều chỉnh giá dựa trên nhu cầu thực tế, tùy theo lượng vé còn lại. Dù có cam kết về giá khởi điểm, nhưng ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đã áp dụng hệ thống giá linh hoạt. Chúng tôi không có ý định thay đổi giá vé cứ mỗi năm phút một lần".

Argentina quyết tâm bảo vệ ngôi vương

Dù vậy, người hâm mộ Anh được dự báo là những người chịu tác động nặng nề nhất, bởi lượng cổ động viên đông đảo xứ sương mù sẵn sàng theo chân tuyển Anh trên đất Mỹ. Ngoài vé lẻ, các gói dịch vụ chiêu đãi đã được mở bán từ tháng 5-2025.

Riêng tám trận đấu tại sân MetLife ở New Jersey, bao gồm cả trận chung kết ngày 19-7, có mức giá dao động từ 3.500 USD (2.606 bảng Anh) tới 73.200 USD (54.490 bảng Anh) mỗi người - con số vượt xa khả năng tài chính của số đông khán giả.

6 đội bóng nào sẽ giành các suất vé may mắn sau cùng vào tháng 3-2026?

Trong bối cảnh World Cup mở rộng lên 48 đội với 12 bảng, nguy cơ "bảng tử thần" gần như không xuất hiện: Có tới 32 đội sẽ đi tiếp, bao gồm cả tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Khả năng một đội bóng thất bại hai lượt trận đầu tiên và chỉ cần thắng trận cuối mà vẫn đi tiếp với tư cách một trong tám đội thứ ba xuất sắc nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Vì thế, với tuyển Anh, lễ bốc thăm lần này mang nhiều yếu tố tò mò hơn là rủi ro thực sự.

Dân Mỹ không phải ai cũng hào hứng với lễ bốc thăm World Cup, nhất là khi Washington DC lại không được chọn làm thành phố đăng cai. Đây mới là lần thứ ba, thủ đô của quốc gia chủ nhà không tổ chức trận đấu nào - sau Bonn năm 1974 và Tokyo năm 2002. Có những thứ mà ngay cả nhân vật quyền lực gần như tối thượng Donald Trump cũng không thể can thiệp,



