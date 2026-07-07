Tuyển Anh "đen" nhất World Cup, đi đến đâu "chông gai" tới đấy: Trận tứ kết gặp Na Uy bị dông sét đe doạ, nguy cơ hoãn

Trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 với Na Uy diễn ra vào 4h sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam), tuyển Anh lại phải đối mặt với nỗi lo quen thuộc không đến từ đối thủ, mà từ... thời tiết. Theo dự báo mới nhất, dông sét có thể xuất hiện tại Miami vào đúng thời điểm diễn ra trận đấu, làm dấy lên nguy cơ màn so tài bị hoãn hoặc gián đoạn.

Dông sét đe dọa trận tứ kết Anh - Na Uy

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đồng chủ nhà Mexico ở vòng 1/8, tuyển Anh đã giành vé vào tứ kết để chạm trán Na Uy của Erling Haaland. Tuy nhiên, hành trình của "Tam sư" tại World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Theo đài NBC Miami, thành phố Miami được dự báo sẽ có nhiều mây, mưa rào và dông sét trong ngày diễn ra trận đấu giữa Anh và Na Uy. Điều này khiến người hâm mộ lo ngại kịch bản hỗn loạn từng xảy ra ở trận Anh gặp Mexico có thể tái diễn.

Theo quy định của FIFA, nếu xuất hiện tia sét trong phạm vi 13 km quanh sân vận động, trận đấu sẽ phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho cầu thủ, ban tổ chức và khán giả. Đáng chú ý, mỗi lần có thêm một tia sét mới trong khu vực này, thời gian hoãn sẽ được kéo dài thêm 30 phút.

Dù trận đấu diễn ra lúc 17h theo giờ địa phương, khung giờ được đánh giá thuận lợi hơn so với nhiều trận trước đó, nhưng thời tiết vẫn là yếu tố khó lường.

Trận Na Uy vs Anh ở tứ kết World Cup 2026 gặp cảnh báo dông sét (Ảnh: Getty)

World Cup 2026 liên tục bị thời tiết "phá đám"

Ở vòng 1/8, trận Anh - Mexico từng rơi vào cảnh hỗn loạn khi FIFA cân nhắc đẩy giờ thi đấu lên sớm 6 tiếng do dự báo thời tiết xấu. Tuy nhiên, phương án này nhanh chóng bị hủy bỏ sau khi cả hai đội phản đối và lo ngại về vấn đề an toàn.

Cuối cùng, trận đấu vẫn phải lùi một giờ khi dông sét ập đến Mexico City. Hàng chục nghìn khán giả trên sân Azteca phải sơ tán để tránh thời tiết nguy hiểm, trong khi người hâm mộ tại Anh buộc phải thức khuya hơn dự kiến để theo dõi trận đấu.

Không chỉ tuyển Anh, nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 cũng chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết cực đoan. Trận Pháp gặp Iraq ở vòng bảng từng bị gián đoạn hơn hai giờ vì dông sét, còn cuộc đối đầu giữa Mexico và Ecuador cũng phải hoãn khoảng một giờ.

Dù vậy, mọi sự chú ý vẫn sẽ đổ dồn vào màn so tài giữa tuyển Anh và Na Uy. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở một trận đấu chính thức sau 33 năm. Lần gần nhất diễn ra vào năm 1993, khi Na Uy giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà. Kể từ đó, "Tam sư" luôn chiếm ưu thế và giữ sạch lưới trong bốn lần đối đầu gần nhất với đại diện Bắc Âu.