Tuyển Anh chưa yên tâm với hàng thủ

World Cup 2026 đã khởi tranh từ rạng sáng 12-6 nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn chưa thể tìm ra cặp trung vệ ưng ý cho đội tuyển Anh.

Liên tục thử nghiệm

Trong bối cảnh "Tam sư" được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch, bài toán nơi trung tâm hàng phòng ngự đang trở thành mối bận tâm lớn nhất của nhà cầm quân người Đức.

Từ khi tiếp quản tuyển Anh đầu năm 2025, HLV Tuchel nhanh chóng xây dựng bộ khung giàu sức cạnh tranh với những ngôi sao hàng đầu ở tuyến giữa và hàng công. Sự hiện diện của Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer hay Declan Rice giúp tuyển Anh sở hữu một trong những đội hình tấn công đáng gờm nhất World Cup 2026. Tuy nhiên, sự ổn định nơi hàng thủ lại chưa mang đến cảm giác yên tâm.

Khó khăn lớn nhất của Tuchel là việc các trung vệ hàng đầu tuyển Anh đều ít nhiều gặp vấn đề trước giải đấu. John Stones là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chấn thương trong 2 mùa giải gần đây. Marc Guehi hay Ezri Konsa đều có những điểm mạnh riêng song chưa ai thực sự vượt trội để trở thành thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Dan Burn sở hữu thể hình lý tưởng (1,98 m) ở vị trí trung vệ song ở tuổi 34, anh sẽ rất khó duy trì phong độ đỉnh cao tại sân chơi World Cup kỳ này.

Tuyển Anh vẫn chưa kiện toàn “bộ khung” trước thềm World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Nếu như hàng công tuyển Anh có thể khiến bất kỳ đối thủ nào cũng e ngại thì khu vực trung vệ lại thiếu đi sự ổn định cần thiết. Đây là điều đáng lo bởi các giải đấu lớn thường được quyết định bởi khả năng phòng ngự trong những trận đấu loại trực tiếp. Một sai lầm nhỏ nơi hàng thủ có thể khiến mọi nỗ lực tấn công trở nên vô nghĩa.

Những trận giao hữu và vòng loại gần đây cho thấy HLV Tuchel vẫn đang liên tục thử nghiệm nhân sự. Nhà cầm quân 52 tuổi thay đổi nhiều phương án kết hợp nhằm tìm ra bộ đôi trung vệ tối ưu trước khi bước vào chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới. Tuy nhiên, thời gian dành cho những thử nghiệm không còn nhiều khi World Cup đã cận kề.

Sức mạnh tập thể bù đắp

Dẫu vậy, người hâm mộ tuyển Anh vẫn có lý do để lạc quan. HLV Tuchel vốn nổi tiếng là chiến lược gia có khả năng tổ chức hệ thống phòng ngự hiệu quả. Trong suốt sự nghiệp cầm quân tại Dortmund, PSG, Chelsea hay Bayern Munich, ông luôn xây dựng được những tập thể có tính kỷ luật chiến thuật cao. Vì vậy, nhiều chuyên gia tin rằng tuyển Anh có thể bù đắp những hạn chế cá nhân bằng sức mạnh tập thể và sự gắn kết trong lối chơi.

Tham vọng của "Tam sư" tại World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở việc tiến sâu mà còn hướng đến chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1966.

Tuchel từng nhiều lần khẳng định mục tiêu lớn nhất của ông là đưa bóng đá Anh trở lại đỉnh cao thế giới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ ấy, đội tuyển xứ sương mù cần nhanh chóng giải quyết bài toán trung vệ - vị trí được xem là mắt xích quan trọng nhất trong hành trình chinh phục World Cup.

Trận ra quân vòng bảng World Cup 2026 của tuyển Anh là màn so tài với Croatia vào ngày 18-6. Khi những ngôi sao trên hàng công đã sẵn sàng tỏa sáng, điều người hâm mộ Anh chờ đợi lúc này là liệu HLV Tuchel có kịp tìm ra cặp trung vệ đủ chắc chắn để trở thành điểm tựa cho tham vọng bước lên đỉnh thế giới hay không.