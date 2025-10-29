Turkmenistan vươn lên đỉnh cao của bóng chuyền nam Trung Á

Turkmenistan vô địch bóng chuyền nam khu vực Trung Á (CAVA Cup) 2025.

Sân vận động trong nhà Shaheed Suhrawardi đã trở nên sôi động vào thứ Ba khi người hâm mộ được chứng kiến một trận chung kết đầy kịch tính, quyết tâm và những màn trình diễn xuất sắc. Afghanistan đã thi đấu bùng nổ, giành chiến thắng trong ván đầu và ván thứ 3 nhờ những cú đánh bùng nổ của Sabawoon Wardak và Ghulamrasool Haidari, trong khi Mohammad Imran Niazai phòng ngự tốt với sự điềm tĩnh.

Tuy nhiên, Turkmenistan đã không chịu đầu hàng. Trong bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả và sự căng thẳng bao trùm, Turkmenistan vẫn giữ vững phong độ. Với sự hỗ trợ đắc lực từ bộ 3 Didar Nuryyev, Bayramgeldi Veyisov và Dovranbek Rahimov, đội tuyển này đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng ở ván 2 và 4, trước khi hoàn thành loạt tie-break nghẹt thở để quyết định tất cả. Chung cuộc, Turkmenistan đã hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 (20-25, 25-21, 18-25, 25-20, 15-12) để đăng quang ngôi vô địch mới của Trung Á.

Trong trận tranh huy chương đồng, Sri Lanka đã áp đảo chủ nhà Bangladesh với tỷ số 25-20, 25-23, 25-20. Don Perera đã dẫn dắt hàng công Sri Lanka với sự chính xác và sức mạnh, khiến bộ đôi Horosit Biswas và Ratul Ahmed không thể lật ngược tình thế cho đội chủ nhà. Trước đó, Nepal đã có trận đấu căng thẳng với Maldives trong một trận đấu phân hạng đầy kịch tính, giành chiến thắng 3-1 (29-27, 25-20, 35-37, 25-20).

Turkmenistan vô địch bóng chuyền nam khu vực Trung Á (CAVA Cup) 2025.

Với 6 quốc gia - Bangladesh, Afghanistan, Turkmenistan, Sri Lanka, Nepal và Maldives - cùng nhau trải qua một tuần lễ bóng chuyền sôi động và tình hữu nghị. Khi tiếng còi mãn cuộc giải đấu vang lên, cảm xúc đã dâng trào trong buổi lễ trao giải. Chủ tịch CAVA, ông Mohamed Latheef - đồng thời là Phó Chủ tịch Điều hành Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC), đã cùng các quan chức của Liên đoàn Bóng chuyền Bangladesh trao huy chương và cúp cho các đội xứng đáng. Đội trưởng Turkmenistan tự hào nâng cao chiếc Cúp CAVA lấp lánh trong tiếng vỗ tay vang dội.