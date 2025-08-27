Tuổi 18 của Lamine Yamal bắt đầu bằng những drama tình ái

Mới đây, Lamine Yamal – "thần đồng" 18 tuổi của Barcelona đã chính thức khiến dân tình dậy sóng khi công khai bạn gái mới trên Instagram. Người được Yamal "đánh dấu chủ quyền" chính là Nicki Nicole, nữ rapper đình đám người Argentina, năm nay 25 tuổi.

Trong dịp sinh nhật của Nicole, Yamal đăng tải hình ảnh cả hai ôm nhau ngọt ngào giữa khung cảnh tràn ngập hoa hồng, bóng bay và bánh kem. Dù không viết quá nhiều, cầu thủ Barca chỉ thả icon trái tim và chiếc bánh sinh nhật nhưng cũng đủ để khẳng định chuyện tình này là thật.

Lamine Yamal công khai bạn gái

Tuổi 18 toàn chuyện tình yêu Lamine Yamal

Tuy vừa mới trưởng thành, Yamal lại sở hữu "profile tình trường" chẳng hề kém cạnh các đàn anh. Trước khi công khai Nicki Nicole, tài năng trẻ Barca liên tục bị réo tên trong hàng loạt drama:

Từng công khai yêu TikToker Alex Padilla, nhưng chuyện tình này kết thúc chóng vánh vào đầu năm 2025 trong ồn ào "cắm sừng". Tin đồn cho rằng Yamal không chung thủy, dính vào mối quan hệ ngoài luồng.

Giữa năm 2025, Yamal bất ngờ bị đồn hẹn hò với influencer Fati Vázquez, hơn anh đến cả chục tuổi. Drama càng bùng nổ khi truyền thông rộ tin có "tình tay ba" liên quan đến một người mẫu OnlyFans.

Trong tiệc sinh nhật 18 tuổi tổ chức hồi tháng 7, Yamal lại gây phẫn nộ khi chọn concept "mafia" và thuê người mắc chứng lùn làm tiết mục giải trí. Sự kiện này khiến anh bị cộng đồng chỉ trích dữ dội, thậm chí có nguy cơ bị phạt tới 876.000 bảng vì xúc phạm người khuyết tật.

Có thể nói, tuổi 18 của Lamine Yamal không chỉ gắn liền với sân cỏ rực rỡ mà còn là chuỗi ồn ào tình ái và thị phi đời tư khiến báo chí châu Âu liên tục tốn giấy mực.

Tuổi 18 không ít thị phi của Yamal

Việc công khai hẹn hò Nicki Nicole khiến mạng xã hội chia làm hai luồng ý kiến. Một bên bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng cặp đôi đẹp đôi và ngọt ngào, đồng thời khẳng định tuổi tác không phải vấn đề. Bên còn lại lại cho rằng Yamal vừa bước qua tuổi 18, còn quá trẻ để gắn bó với một nghệ sĩ trưởng thành, trải đời như Nicole.

Dù vậy, những hình ảnh công khai trên Instagram cho thấy cả hai dường như không quan tâm quá nhiều đến dư luận. Sau chuỗi drama từ tình tay ba, OnlyFans đến tiệc sinh nhật "căng đét", Yamal cuối cùng cũng chọn cách khẳng định tình yêu bằng một động thái dứt khoát.

"Ngọc quý" của Barca

Bỏ ngoài tai những tranh cãi, sự nghiệp của Yamal vẫn đang lên như diều gặp gió. Anh được xem là tài năng sáng giá nhất mà Barca sản sinh kể từ sau Messi, đồng thời là niềm hy vọng của tuyển Tây Ban Nha trong tương lai.

Sau mùa giải 2024/25 bùng nổ với cú ăn ba (La Liga, Copa del Rey và Siêu Cúp), sao trẻ 18 tuổi đã ký hợp đồng mới đến tận năm 2031, kèm theo việc chính thức khoác áo số 10 huyền thoại – biểu tượng từng gắn liền với Messi, Ronaldinho, Maradona. Về phong độ, Yamal ghi 18 bàn, kiến tạo hơn 20 lần chỉ trong một mùa, liên tục phá kỷ lục tuổi teen: cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở La Liga, Copa, El Clásico, chạm mốc 100 trận cho Barca khi mới 17.

HLV Hansi Flick ca ngợi anh là "thiên tài, sẽ trở thành một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử", trong khi nhiều chuyên gia nhận định Yamal không chỉ tỏa sáng ở những ngày rực rỡ mà còn biết cách gánh vác đội bóng trong thời khắc khó khăn. Tuy vậy, cũng có cảnh báo từ cựu danh thủ Emmanuel Petit rằng ngôi sao tuổi teen cần giữ sự khiêm tốn, tránh để phong độ và cá tính bị xem là "ngạo mạn".