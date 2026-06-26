Tunisia thảm bại 3 trận, cựu HLV Nam Định chê 'không đủ tầm đá World Cup'

HLV Herve Renard thừa nhận thất bại 1-3 trước ĐT Hà Lan ở trận cuối tại vòng bảng World Cup 2026 là thảm họa với ĐT Tunisia.

Đội tuyển Tunisia dưới sự dẫn dắt của HLV Herve Renard tiếp tục nhận thất bại 1-3 trước đội tuyển Hà Lan sáng nay (26/6). Đại diện của bóng đá châu Phi khép lại hành trình tại World Cup 2026 với 3 trận thua đậm, ghi 2 bàn và thủng lưới 12 lần. HLV người Pháp Herve Renard một lần nữa bày tỏ sự tiếc nuối về khởi đầu tệ hại của các học trò khi họ để thủng lưới 2 bàn chỉ trong chưa đầy 10 phút.

"Đó là một khởi đầu trận đấu thảm họa. Chúng tôi cũng tạo ra được một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Ngoài ra, đội tuyển Tunisia không đủ chắc chắn trong các tình huống cố định, nhất là khi phải đối đầu với một đội tuyển Hà Lan rất mạnh. Trận đấu lại diễn ra trên một sân vận động tuyệt đẹp, với bầu không khí vô cùng đặc biệt. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể ghi nhớ sau tối nay” , HLV Herve Renard phát biểu.

HLV Herve Renard cùng ĐT Tunisia rời World Cup 2026 sau trận thua trước ĐT Hà Lan - Ảnh: Reuters

HLV Herve Renard được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Tunisia sau khi HLV Sabri Lamouchi bị sa thải sau thất bại 1-5 trước đội tuyển Thụy Điển ở trận ra quân. Đây là trận đấu thứ hai của Renard trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Tunisia, sau trận thua 0-4 trước đội tuyển Nhật Bản. Ông Herve Renard thừa nhận đội tuyển Tunisia chưa đủ trình độ chơi ở World Cup 2026.

"Được thi đấu ở những trận đấu như thế này là điều tuyệt vời. Nhưng bạn phải chứng tỏ mình đủ đẳng cấp để góp mặt ở sân chơi đó. Còn chúng tôi thì đơn giản là đã không đủ tầm cho giải đấu này”, ông Herve Renard nói tiếp.

Liên đoàn Bóng đá Tunisia (TFT) cho biết Herve Renard sẽ dẫn dắt đội tuyển cho đến hết chiến dịch World Cup. Do đó, tương lai của HLV người Pháp đang là vấn đề được quan tâm.

"Chúng tôi cần chờ thêm một chút trước khi trao đổi với những người có trách nhiệm. Nhưng nếu có một dự án thể thao đủ tham vọng, tôi sẽ quan tâm đến việc tiếp tục gắn bó với đội tuyển Tunisia. Chúng tôi đã kết thúc hành trình tại World Cup đúng như thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể thay đổi”, ông Herve Renard nói về tương lai của mình.

"Khoảng thời gian làm việc ở Ả Rập Xê Út rất tuyệt. Nhưng tôi nhớ châu Phi. Tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục gắn bó với châu lục này. Thật khó để giải thích, nhưng đó là cảm giác của tôi khi ở đây. Có lẽ điều đó xuất phát từ sự tôn trọng mà mọi người dành cho tôi. Chúng ta sẽ còn nói về chuyện này sau, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở đây", HLV Herve Renard thổ lộ.

Theo nhà báo Romain Molina, khả năng người kế nhiệm Sabri Lamouchi tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Tunisia sau World Cup là rất thấp. Ở tuổi 57, chiến lược gia người Pháp vẫn nhận được nhiều lời mời hấp dẫn. Theo thông tin từ nhà báo Algeria Yacine Benlamnouar, Liên đoàn Bóng đá Algeria đã chủ động tiếp cận Renard nhằm chuẩn bị phương án thay thế nếu HLV Vladimir Petkovic rời cương vị dẫn dắt đội tuyển Algeria.

Nguồn tin này cho biết những "cuộc tiếp xúc ban đầu đã diễn ra" giữa cựu HLV Lille và LĐBĐ Algeria. Dù HLV Petkovic vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2028, tương lai của ông vẫn chưa được đảm bảo sau World Cup 2026.

Benlamnouar nhận định: " Ngay cả khi Algeria giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026, Petkovic vẫn có thể ra đi, trừ khi ông thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận và từ bỏ một số ý tưởng quá cứng nhắc, bởi ông không còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối".

Đối với người hâm mộ Việt Nam, Herve Renard là gương mặt không quá xa lạ. Trước khi tạo dựng danh tiếng ở các đội tuyển quốc gia, ông từng có thời gian làm việc tại V.League khi dẫn dắt Nam Định năm 2004. Dù dấu ấn chuyên môn khi đó không quá đậm nét, quãng thời gian này vẫn là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của chiến lược gia người Pháp.