Từng vướng tin đồn mang bầu, Hiền Hồ nay lộ vóc dáng thật trên sân pickleball, visual đời thường gây chú ý

Hiền Hồ chiếm spotlught trên sân pickleball (Video: Xuân Thịnh)

Hiền Hồ thời gian gần đây dần xuất hiện trở lại tại các sự kiện giải trí và mỗi lần lộ diện, nữ ca sĩ đều lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Mới nhất, Hiền Hồ khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả khi tham gia một trận đấu pickleball - môn thể thao đang cực hot tại Việt Nam.

Khác với hình ảnh cầu kỳ, kiêu sa trên sân khấu, Hiền Hồ chọn cho mình trang phục thể thao đơn giản: váy đen ôm dáng, mũ lưỡi trai đồng màu cùng giày trắng. Tổng thể vừa năng động, vừa khoe trọn lợi thế vóc dáng gọn gàng, săn chắc. Sự tối giản trong outfit càng tôn lên nét cuốn hút mộc mạc, khác biệt hoàn toàn với hình tượng một ngôi sao ca nhạc lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu.

Điều khiến nhiều người bất ngờ chính là nhan sắc đời thường của Hiền Hồ. Làn da sáng mịn và những đường nét hài hòa giúp Hiền Hồ nổi bật bất chấp 'camere thường'. Kiểu tóc tết hai bên giản dị càng khiến nữ ca sĩ thêm phần trẻ trung, gần gũi. Đứng trên sân bóng, Hiền Hồ vừa toát lên vẻ xinh đẹp, vừa tràn đầy sức sống.

Hiền Hồ xinh đẹp trên sân pickleball

Đặc biệt, tác phong thi đấu của Hiền Hồ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Từng động tác di chuyển dứt khoát, ánh mắt tập trung cao độ và tư thế luôn sẵn sàng hết mình với trái bóng đã cho thấy sự nghiêm túc mà cô dành cho môn thể thao này. Không đơn thuần là "chơi cho vui", Hiền Hồ thật sự nhập cuộc, hết mình với pickleball.

Điều này càng gây chú ý hơn khi chỉ cách đây 2 tháng, trên mạng xã hội từng rộ lên tin đồn Hiền Hồ mang bầu. Những hình ảnh Hiền Hồ diện đồ rộng thùng thìng khéo che vòng 2 khiến cộng đồng mạng xôn xao, đồn đoán đủ kiểu. Thế nhưng, loạt khoảnh khắc hiện tại đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất: Hiền Hồ vẫn khỏe khoắn, linh hoạt và tràn đầy năng lượng, vóc dáng lại gọn gàng không hề giống một mẹ bầu. Sự nhanh nhẹn và thần thái rạng rỡ của cô trên sân thể thao gần như đã "dập tắt" mọi lời đồn trước đó.



