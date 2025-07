Từng vướng "ồn ào" nhập tịch giống tuyển Malaysia, đội bóng Nam Mỹ bị FIFA trừng phạt nặng cỡ nào?

ỒN ÀO LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN MALAYSIA

Những ngày qua, truyền thông Đông Nam Á xôn xao trước tin đồn tuyển Malaysia có nguy cơ bị FIFA và AFC trừng phạt vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy mọi thứ chỉ dừng lại ở nghi vấn và phía Liên đoàn bóng đá Malaysia đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn, dư luận vẫn không ngừng bàn tán về vụ việc.

Trên thực tế, bóng đá thế giới đã từng có không ít scandal về cầu thủ nhập tịch diễn ra trong quá khứ. Một trong số đó từng diễn ra tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Đến tận bây giờ, đây vẫn là một trong những vụ việc rúng bóng đá Nam Mỹ. Câu chuyện còn càng trở nên ly kỳ bởi chỉ 1 cầu thủ nhập tịch vào sân thi đấu sai quy định lại có tác động lớn đến 3 đội tuyển quốc gia.

Tuyển Bolivia là đội bóng bị FIFA xử thua, nhưng đội chịu hậu quả lớn nhất lại là Chile, còn tuyển Peru lại hưởng lợi. Rút cuộc, câu chuyện đã diễn ra như thế nào?

Nhờ có dàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Nam Mỹ, tuyển Malaysia thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

LÁ ĐƠN TỪ CHILE VÀ “KỲ ÁN” VỀ CẦU THỦ NHẬP TỊCH BOLIVIA

Mọi việc bắt đầu từ loạt trận FIFA Days tháng 9 năm 2016. Khi ấy, các đội bóng Nam Mỹ đang tranh tài tại vòng loại World Cup 2018.

Nelson Cabrera là một hậu vệ sinh năm 1983 tại Paraguay. Cầu thủ này từng khoác áo ĐTQG Paraguay năm 2007 (1 trận giao hữu), trước khi nhập tịch Bolivia. Theo quy định của FIFA, một cầu thủ nhập tịch chỉ được thi đấu cho đội tuyển mới nếu đã sống tại nước đó ít nhất 5 năm liên tục sau tuổi 18. Nhưng Cabrera mới chỉ sống tại Bolivia 4 năm rưỡi.

Vụ việc của Nelson Cabrera khiến cục diện vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ xoay chuyển theo một hướng khác.

Ban đầu, tuyển Bolivia đánh bại Peru 2-0 và hòa Chile 0-0, tưởng như đã giành được điểm số quý giá. Nhưng sau đó, Liên đoàn bóng đá Chile đã gửi đơn kiện lên FIFA, tố cáo Bolivia dùng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

FIFA lập tức vào cuộc và đưa ra án phạt xử thua 0-3 cho Bolivia ở cả hai trận đấu kể trên. Nhưng trớ trêu thay, quyết định này cuối cùng lại khiến chính tuyển Chile ôm hận.

Việc được xử thắng tuyển Bolivia giúp tuyển Chile có thêm 2 điểm so với kết quả ban đầu, trong khi tuyển Peru được cộng 3 điểm.

Nhưng rồi sau khi 18 lượt trận vòng loại World Cup 2018 khép lại, cả Chile và Peru đều cùng có được 26 điểm. Tuyển Chile xếp dưới đối thủ do hiệu số kém hơn (-1 so với +1), ngậm ngùi đứng thứ 6 chung cuộc. Trong khi đó, Peru xếp thứ 5, giành quyền dự vòng play-off liên lục địa và sau đó thắng tuyển New Zealand 2-0 để đoạt vé tới Nga.

Nếu không gửi đơn khiếu nại, chính tuyển Chile mới là đội xếp thứ 5 (hơn Peru 1 điểm), nhưng rồi đội khi ấy đang là đương kim vô địch Copa America lại phải ngồi nhà xem World Cup qua TV.

Chile mất vị trí thứ 5 vào tay Peru một cách nghiệt ngã.

Về phía Bolivia, Liên đoàn bóng đá nước này thời điểm ấy tuyên bố sẽ kiện ngược FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hậu vệ Nelson Cabrera cũng gần như “mất tích” khỏi tuyển Bolivia. Tuy nhiên đến khi tuyển Chile bị loại, cầu thủ sinh năm 1983 đã tỏ ra vô cùng hả hê.

“Chúa biết Người đang làm gì và sẽ để nó diễn ra vào thời điểm hoàn hảo nhất”, Nelson Cabrera của viết trên trang Twitter cá nhân, kèm theo đó là hình ảnh tuyển Chile sẽ đủ điều kiện tham gia vòng play-off liên lục địa nếu cuộc điều tra của FIFA về anh không diễn ra.

Nelson Cabrera (áo xanh) ra sân ở trận gặp Chile ở vòng loại World Cup 2018.

ĐÔNG NAM Á CÙNG TỪNG CÓ MỘT ĐỘI BỊ FIFA XỬ PHẠT

Năm 2017, Liên đoàn bóng đá Timor Leste bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch 12 cầu thủ Brazil, trong đó 9 người thi đấu 29 trận (gồm 7 trận thuộc hệ thống FIFA). Họ khai báo bố mẹ hoặc bà con sinh ra tại Timor Leste, nhưng những giấy tờ này hóa ra chỉ là mạo nhận

Hậu quả, AFC và FIFA hủy bỏ kết quả tất cả trận đấu có đội hình nhập tịch, cấm đội tuyển Timor Leste tham dự vòng loại Asian Cup 2023 và phạt 76.000 USD. Cá nhân Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Timor Leste bị cấm làm bóng đá 3 năm, một quan chức khác bị phạt 3.000 USD.

Scandal bùng phát từ khi Palestine khiếu nại về trận hòa 1-1, nơi Timor Leste sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch Brazil. Một trong số đó, Patrick Fabiano, thừa nhận anh không có gốc gác Timor Leste và hoàn toàn không biết về việc giả hồ sơ.