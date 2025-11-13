Từng vô địch SEA Games sau khi thắng Trung Quốc, điềm lành tái hiện cho tuyển Việt Nam!

Đối đầu ngay vòng mở màn tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 trên đất Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh đã có màn khởi đầu ấn tượng khi vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 1-0 vào tối 12/11. Bàn thắng duy nhất ở phút 81 của tiền đạo Phạm Minh Phúc không chỉ giúp đội bóng áo đỏ mở đầu thuận lợi tại giải, mà còn gợi lại ký ức ngọt ngào của bóng đá Việt Nam cách đây sáu năm – khi một chiến thắng trước chính U22 Trung Quốc từng mở ra hành trình vô địch SEA Games lịch sử.

Trước trận đấu, U22 Việt Nam được đánh giá là gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà Trung Quốc sở hữu thể hình vượt trội, chơi phòng ngự số đông trong sơ đồ 5-3-2 và được cổ vũ bởi hàng nghìn khán giả trên sân. Tuy vậy, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Các cầu thủ trẻ như Thanh Nhàn và Văn Thuận liên tục tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm, cho thấy sự chủ động và bản lĩnh đáng khen.

Dù gặp nhiều khó khăn, U22 Việt Nam đã thắng U22 Trung Quốc 1-0.

Thế trận giằng co được duy trì trong suốt phần lớn thời gian trận đấu. U22 Trung Quốc có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn, nhưng U22 Việt Nam lại là đội tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Thủ môn Cao Văn Bình có ngày thi đấu xuất sắc khi từ chối vài cú dứt điểm nguy hiểm của đối thủ, trong khi hàng thủ chơi kỷ luật, chờ đợi khoảnh khắc phản công. Và rồi, điều đó đến ở phút 81: từ pha đi bóng tốc độ của Văn Thuận bên cánh trái, cú căng ngang khiến hậu vệ Trung Quốc phá bóng không dứt khoát, để Minh Phúc nhanh như chớp băng vào dứt điểm tung lưới, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn gợi lại một “điềm lành” trong quá khứ. Năm 2019, dưới thời HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam cũng từng đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách, nhờ cú đúp của Nguyễn Tiến Linh. Sau đó vài tháng, chính lứa cầu thủ ấy đã làm nên lịch sử khi giành tấm huy chương vàng đầu tiên của bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 30 ở Philippines. Chiến thắng trước Trung Quốc khi đó được xem như cú hích tinh thần lớn, giúp toàn đội thêm niềm tin và bản lĩnh trước hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á.

Chiến thắng trước U22 Trung Quốc là điềm lành để U22 Việt Nam hướng về chức vô địch SEA Games 33.

Giờ đây, trùng hợp thay, U22 Việt Nam một lần nữa thắng Trung Quốc trong trận giao hữu trước thềm SEA Games 33 – giải đấu sẽ diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay. Dưới tay HLV Đinh Hồng Vinh, đội bóng trẻ đang thể hiện sự gắn kết, tinh thần chiến đấu cao và khả năng kiểm soát trận đấu ngày càng tiến bộ. “U22 Việt Nam đang đi đúng hướng, trưởng thành và gắn kết hơn”, ông Vinh khẳng định sau trận.

Chiến thắng trên đất khách là “bước chạy đà quan trọng”, không chỉ vì điểm số tại Panda Cup, mà còn vì niềm tin được bồi đắp. Từ các tuyến, những gương mặt trẻ như Minh Phúc, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Văn Bình đang dần chứng tỏ họ xứng đáng kế thừa lớp đàn anh từng làm rạng danh màu cờ sắc áo.

Sau lượt đầu tiên, U22 Việt Nam tạm đứng thứ hai bảng đấu với cùng 3 điểm như U22 Hàn Quốc, chỉ kém hiệu số. Phía trước họ là hai trận gặp U22 Uzbekistan (15/11) và U22 Hàn Quốc (18/11) – những đối thủ được xem là “thuốc thử” chất lượng cho tham vọng vàng SEA Games.

Không chỉ các chuyên gia mà người hâm mộ cũng cảm nhận được sự đồng điệu thú vị giữa hai thời điểm – năm 2019 và năm 2025. Một chiến thắng trước Trung Quốc, một HLV mới đầy khát vọng, cùng niềm tin đang lớn dần trước kỳ SEA Games. Liệu lịch sử có lặp lại, với một chức vô địch nữa dành cho U22 Việt Nam, lần này là trên đất Thái Lan? Chưa ai có thể khẳng định, nhưng tinh thần, sự chuẩn bị và niềm tin từ chiến thắng ở Panda Cup đang khiến người hâm mộ tin rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.