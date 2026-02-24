Từng thoát chết sau ca mổ não, võ sĩ MMA bị đối thủ đánh thập tử nhất sinh

Một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất của UFC năm 2026 đã diễn ra tại Houston, khi võ sĩ người Mỹ Josiah Harrell - người từng vượt qua ca phẫu thuật não kéo dài 9 tiếng sinh tử - phải nhập viện khẩn cấp sau cú knock-out tàn bạo khiến giới MMA rúng động.

Tại sự kiện UFC Fight Night ở Houston, Harrell bước vào trận đấu với Jacobe Smith với thành tích bất bại và sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng biến chuyển thành cơn ác mộng.

Ở tình huống quyết định, Harrell bị đánh ngã xuống sàn. Trọng tài được cho là đã can thiệp khá muộn, khiến võ sĩ người Mỹ phải hứng chịu thêm nhiều cú đánh mạnh khi đã gục xuống sàn, gần như không còn khả năng tự vệ.

Võ sĩ người Mỹ bất tỉnh trong thời gian ngắn, sau đó được đưa tới bệnh viện. (Nguồn: Daily Mail)

Khán giả tại nhà thi đấu chết lặng khi Harrell nằm bất động. Đội ngũ y tế lập tức lao vào can thiệp trước khi đưa anh lên cáng chuyển thẳng tới bệnh viện.

Đây cũng là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Harrell. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng không phải kết quả trận đấu, mà là tình trạng sức khỏe của anh.

Không giống nhiều võ sĩ đến với UFC theo con đường thăng tiến quen thuộc, hành trình của Josiah Harrell lại bắt đầu từ cuộc chiến giành giật sự sống ngoài sàn đấu.

Năm ngoái, trong quá trình kiểm tra y tế định kỳ trước trận đấu dự kiến với Jack Della Maddalena, các bác sĩ bất ngờ phát hiện Harrell mắc hội chứng Moyamoya - một căn bệnh hiếm gặp liên quan đến mạch máu não.

Căn bệnh này khiến các động mạch cung cấp máu lên não bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc xuất huyết não bất cứ lúc nào. Chẩn đoán bất ngờ đó gần như khép lại sự nghiệp MMA của anh.

Harrell buộc phải bước vào ca phẫu thuật kéo dài tới 9 giờ đồng hồ, trong đó các bác sĩ ghép thêm hai tĩnh mạch mới vào hộp sọ để tái tạo đường lưu thông máu, đồng thời cấy một tấm titan nhằm bảo vệ vùng não bị tổn thương. Với tiền sử y khoa như vậy, bất kỳ cú va chạm mạnh nào vào vùng đầu cũng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của anh.

Võ sĩ người Pháp Nora Cornolle la hét trong đau đớn sau pha khoá siết của đối thủ. (Nguồn: Daily Mail)

Với đa số vận động viên, đây sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu đối kháng. Nhưng Harrell lựa chọn quay lại phòng tập. Anh tập luyện nhiều tháng để chứng minh mình đủ điều kiện thi đấu, quyết tâm theo đuổi giấc mơ UFC dù từng đứng trước ranh giới sinh tử.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Chủ tịch UFC Dana White thừa nhận: “Đây là một trong những trường hợp tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến trong một thời gian dài".

Ông cho biết Harrell cần khá nhiều thời gian mới có thể hồi phục sau cú knock-out, khiến đội ngũ y tế và ban tổ chức đặc biệt lo ngại. Võ sĩ người Mỹ đã được giữ lại bệnh viện để theo dõi suốt đêm nhằm phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm liên quan đến não.

Sự kiện tại Houston cũng được xem là một trong những đêm Fight Night khốc liệt nhất thời gian gần đây khi hàng loạt võ sĩ khác cũng phải nhập viện sau các trận đấu căng thẳng.

Ramiz Brahimaj được đưa đi chụp CT sau màn so tài kéo dài 15 phút đầy va chạm với Puna Soriano. Trong khi đó, võ sĩ người Pháp Nora Cornolle khiến khán giả không khỏi xót xa khi hét lên đau đớn sau pha khóa siết của Joselyne Edwards. Cô bị chấn thương nặng ở vai và xương đòn, buộc trọng tài phải cho dừng trận để đảm bảo an toàn.