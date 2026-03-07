Từng là nàng WAG hot nhất làng bóng đá, Nhật Lê nay chơi pickleball vẫn nổi bần bật nhờ nhan sắc xinh đẹp chuẩn hotgirl

Từng là một trong những nàng WAGs được chú ý nhất của bóng đá Việt Nam khi hẹn hò với tiền vệ nổi tiếng bậc nhất sau 7 năm đường ai nấy đi và mỗi người đã có hạnh phúc riêng, Nhật Lê của hiện tại đã bước đi trên một chặng đường hoàn toàn khác. Dù chuyện tình đình đám năm nào đã khép lại từ lâu, cô gái xinh đẹp vẫn duy trì được sức hút riêng trên mạng xã hội nhờ hình ảnh năng động, khỏe khoắn và đầy tích cực.

Thời gian gần đây, Nhật Lê gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball - môn thể thao đang “hot rần rần” trong giới trẻ. Không chỉ tham gia cho vui, cô nàng thể hiện sự chăm chỉ và nghiêm túc với việc tập luyện, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thi đấu, tập luyện cùng bạn bè, thậm chí liên tục giành giải thưởng lớn nhỏ ở các sân chơi pickleball.

Trong loạt ảnh trên trang cá nhân, Nhật Lê xuất hiện với phong cách hot girl thể thao: váy tennis năng động, kính thể thao cá tính và cây vợt pickleball trên tay. Visual tươi tắn cùng vóc dáng gọn gàng khiến nhiều người nhận xét cô ngày càng khỏe khoắn và cuốn hút theo kiểu rất riêng.

Nếu trước đây Nhật Lê thường được nhắc đến với danh xưng “bạn gái cầu thủ”, thì hiện tại cô dường như đã xây dựng được hình ảnh độc lập. Không còn là nàng WAG đình đám gắn với một cầu thủ nổi tiếng, Nhật Lê vẫn giữ được lượng người theo dõi ổn định nhờ phong cách sống tích cực, vẻ ngoài xinh xắn và sự năng động.

Đặc biệt, việc theo đuổi pickleball - môn thể thao vừa vui nhộn vừa đòi hỏi sự linh hoạt - càng giúp cô ghi điểm với hình tượng cô gái hiện đại, yêu vận động và biết chăm sóc bản thân.

Sau 7 năm kể từ khi chuyện tình với Nguyễn Quang Hải khép lại, Nhật Lê vẫn chứng minh rằng sức hút của mình không nằm ở danh xưng “bạn gái cầu thủ”, mà đến từ chính vẻ đẹp, năng lượng tích cực và phong cách sống đậm dấu ấn cá nhân.