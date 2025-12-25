Từng dính bê bối đánh người, cầu thủ Thái Lan lại gây sốt sau SEA Games với hành động bất ngờ

Issaret Noichaiboon là cái tên không hề xa lạ với làng bóng đá Thái Lan. Nhưng, cách mà cầu thủ nghiệp dư này trở nên nổi tiếng lại vô cùng xấu xí. Gần 4 năm trước, Issaret Noichaiboon đã có hành vi vô cùng thô bạo, anh tung cùi chỏ đánh thẳng vào mặt của Supasan Ruangsuphanimit, như trên sàn đấu Muay Thái, khiến nạn nhân phải khâu 24 mũi và gãy xương mặt.

Theo Thairath trưa 25/12, Issaret Noichaiboon lại vừa gây xôn xao khi đăng tải tin nhắn cho một VĐV môn cầu mây (sepak takraw) quốc gia Thái Lan vừa thi đấu ở SEA Games 33, yêu cầu người này trả lại cho mình hơn 300 ngàn baht, đồng thời chỉ trích đối phương bằng giọng điệu gây sốc.

Issaret tiết lộ rằng anh cho một tuyển thủ cầu mây mượn tiền từ năm ngoái. VĐV môn cầu mây hứa sẽ dùng số tiền thưởng SEA Games để trả lại cho Issaret. Tuy nhiên đến nay, Issaret vẫn chưa hề nhận được một đồng nào dù trước đó Issaret đã tìm đến tận trung tâm huấn luyện của tuyển cầu mây quốc gia.

Issaret tiết lộ thêm rằng khi anh liên lạc lại qua tin nhắn để đòi nợ, con nợ đã ngừng đọc và không trả lời tin nhắn.

Hành động đòi nợ của Issaret đang gây xôn xao mạng xã hội ở Thái Lan.

Issaret nói: “Tôi muốn gửi lời nhắn này tới đội tuyển cầu mây quốc gia. Các bạn đang nợ nần tôi và từ chối trả. Các bạn đã nợ tiền từ năm ngoái, và luôn viện đủ mọi lý do.

Các bạn cứ nói rằng sẽ trả lại tiền nếu giành huy chương SEA Games. Các bạn đã thắng 1,5 triệu baht tiền thưởng, nhưng các bạn chưa trả tôi một đồng nào.

Tôi vẫn có bằng chứng chuyển khoản, tổng cộng hơn 500 ngàn baht, nhưng các bạn mới chỉ trả tôi 200 ngàn.

Các bạn thật sự là những người đang khinh bỉ. Các bạn đang tự hủy hoại tương lai của mình. Hãy tìm cách trả lại tiền cho tôi trước dịp năm mới”.

Theo Thairath, hồi 2022, Issaret đã dính án phạt cấm thi đấu 3 năm vì hành vi côn đồ. Cách đây không lâu, anh đã mãn hạn treo giò và trở lại bóng đá nghiệp dư, sau đó gia nhập Phichit United thuộc giải hạng Ba để trở lại thi đấu bán chuyên nghiệp.

Pha đánh người gây sốc của Issaret hồi đầu năm 2022.

Theo hãng truyền thông The Thaiger, vụ đòi nợ của Issaret đang thu hút sự chú ý khá lớn từ người hâm mộ thể thao ở Thái Lan, vì cả hai cá nhân đều là những vận động viên nổi tiếng trong lĩnh vực của họ. Cư dân mạng đang háo hức chờ xem tuyển thủ cầu mây quốc gia nói trên sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.