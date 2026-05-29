Từng chạm mốc 57kg sau sinh, vợ Phan Văn Đức làm cách nào để lấy lại vóc dáng "thắt đáy lưng ong"?

Trong dàn WAGs đình đám của bóng đá Việt, Võ Nhật Linh – bà xã tiền vệ ngôi sao Phan Văn Đức luôn là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ. Trải qua hành trình "3 năm 2 bé" bận rộn, hot girl xứ Nghệ từng có giai đoạn chạm mốc 57kg sau sinh. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, cô khiến cộng đồng mạng liên tục trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại visual trong trẻo cùng vóc dáng thon gọn, săn chắc như thời con gái. Đằng sau sắc vóc "gái hai con trông mòn con mắt" ấy là một hành trình kỷ luật thép đầy khoa học, kết hợp nhịp nhàng giữa hai bộ môn gym và Pilates.

Thực tế, việc lấy lại phom dáng sau hai lần sinh nở liên tiếp chưa bao giờ là bài toán dễ dàng với bất kỳ người phụ nữ nào. Ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe và việc giữ gìn hình ảnh cá nhân, Nhật Linh đã đầu tư rất lớn cho việc tập luyện. Nhiều người hâm mộ đã quen thuộc với hình ảnh cô giáo mầm non năm nào miệt mài "độ dáng" tại phòng gym với các bài tập kháng lực nặng như chèo tạ đơn một tay hay các bài kéo cáp. Việc kiên trì theo đuổi các bài tập này giúp bà xã Phan Văn Đức tăng cường đáng kể mật độ cơ bắp vùng lưng, vai, tạo tiền đề cho một bờ vai thon và hiệu ứng "thắt đáy lưng ong" đầy quyến rũ.

Võ Nhật Linh chăm chỉ tập gym

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở nâng tạ thì chưa đủ để tạo nên một cơ thể vừa săn chắc, vừa mềm mại, dẻo dai như Nhật Linh hiện tại. Bước ngoặt lớn trong hành trình nâng tầm sắc vóc của cô chính là việc kết hợp thêm bộ môn Pilates – "vũ khí bí mật" đang được hội chị em và các ngôi sao toàn cầu mê mẩn.

Nếu như các bài tập gym giúp Nhật Linh xây dựng các khối cơ và đốt cháy calo mạnh mẽ, thì Pilates lại là chìa khóa giúp cô sửa đổi những tổn thương hệ xương khớp sau sinh. Có thể thấy bà mẹ hai con thực hiện vô cùng điêu luyện các động tác treo người, uốn cong và duỗi chân trên không thẳng tắp. Những tư thế khó này đòi hỏi một sức mạnh cơ trung tâm cực kỳ lớn và khả năng làm chủ hơi thở, giữ thăng bằng ấn tượng.

Sự kết hợp thông minh giữa Gym và Pilates mang lại hiệu quả "kép" hoàn hảo cho Nhật Linh giúp định hình các đường cong, tạo độ nét mềm mại cho cơ thể. Tất nhiên, để chạm tới quả ngọt này, Nhật Linh cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều giọt mồ hôi trên sàn tập, đồng thời duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, khoa học bên cạnh việc bận rộn quản lý chuỗi khách sạn, quán ăn của gia đình. Sự thấu hiểu và cưng chiều hết mực từ ông xã Phan Văn Đức cũng là liều thuốc tinh thần lớn để cô yên tâm dành thời gian yêu thương và nâng niu bản thân.

Nhật Linh tập pilates thường xuyên kết hợp với gym