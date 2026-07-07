Tưng bừng với World Cup, đừng quên ĐT Việt Nam sắp đá AFF Cup 2026!

Ngay giữa những ngày NHM bóng đá Việt Nam "bạc mặt" theo dõi World Cup 2026, ĐT Việt Nam vẫn đang âm thầm tăng tốc chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026, nơi người hâm mộ thức trắng đêm để theo dõi những màn thư hùng đỉnh cao giữa các ông lớn của bóng đá thế giới, có một thực tế dễ khiến nhiều người quên mất rằng bóng đá Việt Nam cũng sắp bước vào một chiến dịch vô cùng quan trọng. Chỉ còn ít ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh AFF Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Trong khi sự chú ý của người hâm mộ đang đổ dồn về những trận đấu tại World Cup, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn miệt mài tập luyện và hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. Không có những ánh đèn sân khấu rực rỡ hay sức hút khổng lồ như ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng những gì đội tuyển Việt Nam đang làm lúc này lại có ý nghĩa rất quan trọng cho hành trình phía trước.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã lựa chọn Hàn Quốc làm địa điểm tập huấn. Đây là môi trường lý tưởng để các cầu thủ nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật cũng như làm quen với cường độ thi đấu cao thông qua những trận giao hữu chất lượng.

Tín hiệu đầu tiên mang đến nhiều sự lạc quan đã xuất hiện khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đậm 6-0 trước Siheung FC ở trận giao hữu mở màn. Dù chỉ là một đối thủ không quá mạnh, kết quả này vẫn cho thấy tinh thần thi đấu tích cực cùng khả năng triển khai lối chơi khá trơn tru của các tuyển thủ sau thời gian tập luyện.

Quan trọng hơn cả, đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm đội hình, đánh giá phong độ từng cầu thủ và thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật khác nhau trước khi bước vào giải đấu chính thức. Một chiến thắng luôn tạo ra tâm lý hứng khởi, nhưng điều HLV Kim Sang-sik quan tâm chắc chắn sẽ là cách các học trò vận hành hệ thống, khả năng phối hợp cũng như sự gắn kết giữa các tuyến.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vẫn chưa kết thúc. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chạm trán Yongin FC, đội bóng đang thi đấu tại K.League 2, vào ngày 8/7. Đây hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra khó khăn hơn rất nhiều, khi đối thủ sở hữu chất lượng chuyên môn và nền tảng thể lực tốt.

Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Gangwon FC vào ngày 13/7. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi toàn đội trở về Việt Nam. Những trận đấu liên tiếp với các đối thủ có trình độ khác nhau sẽ giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện về điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển, đồng thời chốt danh sách và bộ khung tối ưu cho AFF Cup.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Trận giao hữu với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên lúc 19h00 ngày 18/7 sẽ là màn chạy đà cuối cùng trước giờ G.

Đây không chỉ là cơ hội để các tuyển thủ lấy lại cảm giác thi đấu trước khán giả nhà mà còn là dịp để ban huấn luyện rà soát lần cuối những phương án nhân sự. Chỉ vài ngày sau trận đấu này, đội tuyển sẽ chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Đây là bảng đấu hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng khi Indonesia đang có những bước tiến đáng kể trong vài năm trở lại đây, Singapore luôn là đối thủ giàu kinh nghiệm, còn Campuchia cũng liên tục đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá.

Dù vậy, với vị thế của nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Điều quan trọng là toàn đội cần nhanh chóng đạt điểm rơi phong độ ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn AFF Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Timor Leste lúc 21h00 ngày 24/7. Đây là trận đấu được đánh giá là cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo đà tâm lý cũng như tích lũy ba điểm đầu tiên trước khi bước vào những thử thách lớn hơn ở vòng bảng.

World Cup 2026 chắc chắn vẫn sẽ là tâm điểm của bóng đá thế giới trong những ngày tới. Người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục thức khuya để dõi theo những siêu sao hàng đầu như Leo Messi, Kylian Mbappe, Jude Bellingham hay Lamine Yamal. Thế nhưng, ngay sau khi ngày hội bóng đá thế giới khép lại, sự chú ý sẽ nhanh chóng trở lại với đội tuyển quốc gia.

Bởi phía trước không chỉ là một giải đấu khu vực đơn thuần, mà còn là nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu, khẳng định vị thế số một Đông Nam Á và mở ra một chương mới dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trong khi World Cup mang đến những cảm xúc của bóng đá đỉnh cao thế giới, AFF Cup lại là nơi người hâm mộ Việt Nam gửi gắm niềm tự hào và những kỳ vọng gần gũi nhất.

Vì thế, giữa những đêm trắng cùng World Cup, có lẽ cũng đã đến lúc các cổ động viên dành sự quan tâm nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam. Bởi hành trình chinh phục AFF Cup 2026 đã ở rất gần, và những bước chạy đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã bắt đầu từ chính chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.