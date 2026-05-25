Từng bị Guardiola và Enrique che khuất, Arteta đang vượt qua hai đàn anh để giành ngôi vương

Nỗi buồn tuổi 19 và cái bóng quá lớn của Pep - Enrique

Năm 2001 tại học viện La Masia danh tiếng của Barcelona, Mikel Arteta khi ấy chỉ là một chàng trai 19 tuổi. Tại đội trẻ, Mikel Arteta được đánh giá là sở hữu tư duy chơi bóng thông minh, kỹ thuật toàn diện, có thể được quy hoạch làm tương lai của đội bóng. Arteta đã thể hiện nỗi khát khao, quyết tâm giành cơ hội hít thở bầu không khí đội 1. Thế nhưng, thực tế tại Camp Nou lúc bấy giờ không chiều lòng chàng thanh niên 19 tuổi.

Tuyến giữa của Barcelona ngày ấy là khu vực bất khả xâm phạm, nơi được "cai trị" bởi bộ đôi quyền lực nhất: Đội trưởng Pep Guardiola và đội phó Luis Enrique. Nếu như Pep là hiện thân của bộ óc dẫn dắt trận đấu thiên tài thì Enrique là biểu tượng của tinh thần chiến đấu bất khuất và sự đa năng đỉnh cao.

Sự hiện diện của cặp tiền vệ người Tây Ban Nha sừng sững như hai bức tường thành kiên cố. Chưa kể sau lưng họ, Xavi Hernandez đã bắt đầu khẳng định vị thế, và cậu nhóc kém Arteta 2 tuổi có tên Andres Iniesta cũng đang xếp hàng chờ ra mắt.

Ở tuổi 19, Arteta cay đắng nhận ra mình hoàn toàn không có chỗ đứng, không có lấy một mét vuông đất diễn dưới chân hai người đàn anh vĩ đại ở Barcelona. Trình độ của Pep, vị thế của Enrique rồi tiềm năng của những Xavi hay Iniesta biến Mikel Arteta thành một kẻ thừa thãi.

Arteta rời Barca mà chưa ra sân trận nào ở La Liga

1 năm sau, Arteta buộc phải đưa ra quyết định đau đớn: Rời bỏ Barcelona, dạt sang PSG rồi Rangers để tìm đường phát triển. Nỗi đau của một tài năng trẻ bị chối bỏ bởi đội bóng quê nhà đã trở thành vết sẹo, nhưng cũng là nguồn động lực ngầm định hình nên ý chí sắt đá của một chiến lược gia Arteta sau này.

Hạ bệ nhà vua trên đất Anh

Nhiều năm sau khi giải nghệ, định mệnh một lần nữa đẩy Arteta vào vòng tay của Pep Guardiola, nhưng lần này là với tư cách trợ lý tại Man City. Suốt hơn 3 năm học việc tại Etihad, Arteta lặng lẽ quan sát, hấp thụ tất cả tinh hoa chiến thuật của Pep để rồi quyết định dũng cảm dứt áo ra đi để tiếp quản một Arsenal đang sa sút vào cuối năm 2019.

Hành trình lật đổ đàn anh Pep Guardiola tại giải VĐQG khắc nghiệt nhất hành tinh bắt đầu từ đó. Nó là một chuỗi những ngày tháng nếm mật nằm gai của Arteta. Suốt nhiều mùa giải liên tiếp, Arsenal của Arteta luôn bị gán mác "kẻ về nhì vĩ đại", liên tục gục ngã trước sự già dơ của Man City.

Cứ mỗi lần Arteta tưởng như đã chạm tay vào chiếc cúp, Pep lại xuất hiện. Truyền thông hoài nghi, người hâm mộ mất kiên nhẫn. Họ cho rằng Arteta chỉ là cái bóng, là bản sao mãi mãi chỉ có thể tiệm cận người thầy của mình.

Nhưng Arteta không bỏ cuộc. Đến mùa 2025/26, thành quả ngọt ngào nhất đã đến. Bằng thứ bóng đá khoa học, kỷ luật và đầy khát khao, Arsenal chính thức lật đổ ách thống trị của Man City, đưa Pháo thủ bước lên đỉnh nước Anh sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi. Arteta đã trực tiếp đánh bại Pep Guardiola trên sa bàn chiến thuật, dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng: Cậu học việc ngày nào giờ đã đủ lông đủ cánh để kéo sập vương triều của nhà vua.

Đả bại Enrique để xưng vương châu Âu?

Sau khi hạ Pep ở giải quốc nội, số phận tiếp tục trêu ngươi và thử thách Arteta khi sắp đặt cho ông cuộc đối đầu với ngọn núi thứ hai: Luis Enrique tại trận chung kết Champions League vào 30/5.

Trước mắt Arteta là nhiệm vụ đánh bại Enrique

Giữa Arteta và Enrique có một mối lương duyên kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Hãy nhớ lại mùa Đông năm 2019, khi Unai Emery bị sa thải, Luis Enrique mới là lựa chọn số một, là mục tiêu tối thượng mà ban lãnh đạo Arsenal thèm khát.

Khi đó, Arteta chỉ là phương án dự phòng, một kẻ "chữa cháy" không hơn không kém sau khi Enrique từ chối Pháo thủ. Một lần nữa, giống như năm 2001 tại Barca, Arteta lại bị đặt sau cái bóng của người đàn anh. Nhưng từng bước, Arteta đã chứng minh rằng Arsenal đã chính xác khi đặt trọn niềm tin vào ông.

Giờ đây, tại Bucharest, Mikel Arteta sẽ đối đầu Enrique trên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu. PSG dưới bàn tay nhào nặn của Luis Enrique là một tập thể mang đậm dòng máu ngông cuồng, trực diện và đầy bùng nổ. Lúc này, Enrique đang khát khao mang về chiếc cúp tai voi đầu tiên cho Paris, giống như cách ông từng làm với Barca năm 2015.

Nhưng Arteta của năm 2026 đã không còn là cậu nhóc rụt rè cách đây 25 năm, cũng không còn là phương án chữa cháy hồi 2019 nữa. Ông đến Bucharest với tư cách là nhà vua mới của bóng đá Anh , người vừa giải mã thành công hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola.

Ở mặt trận châu Âu, Arsenal lỳ lợm của ông đang duy trì mạch 14 trận bất bại liên tiếp, một thành tích cực kỳ ấn tượng. Nếu như điểm tựa của PSG là hàng công "khủng bố" thì với Arsenal là hàng thủ chắc như bàn thạch. Ở mạch 14 trận bất bại vừa qua, có tới 9 trận họ giữ sạch lưới - thành tích không đội nào tham dự Champions League mùa này sánh bằng.

Có thể nói, trận chung kết sắp tới vừa là cuộc chiến vì danh hiệu Champions League cao quý, thứ mà Arsenal chưa từng có trong lịch sử, vừa là là lời khẳng định đanh thép cho một cuộc đổi ngôi vĩ đại. Mà nhân vật chính ở màn đổi ngôi ấy rất có thể sẽ là Mikel Arteta.