Từng bị đánh suýt tàn phế, cao thủ MMA lì nhất thế giới 'phục thù' thành công

Tại sự kiện UFC 326 diễn ra tối 7/3 tại T-Mobile Arena (Las Vegas, Mỹ), võ sĩ người Brazil Charles Oliveira (36 thắng, 11 thua) đã đánh bại Max Holloway (27 thắng, 8 thua) bằng quyết định đồng thuận của trọng tài để giành đai BMF. Chiến thắng này cũng giúp Oliveira “đòi lại món nợ” trước đối thủ từng khiến anh dính chấn thương cách đây 11 năm.

BMF là danh hiệu danh dự đặc biệt của UFC, dành cho võ sĩ được xem là lì lợm, gan lì và có lối đánh cống hiến nhất, không nhất thiết phải là nhà vô địch của một hạng cân.

Trong trận đấu tâm điểm của sự kiện, Oliveira - cựu vô địch hạng nhẹ UFC - thể hiện sự áp đảo trước nhà cựu vô địch hạng lông Holloway. Sau 5 hiệp đấu, cả ba trọng tài đều chấm điểm 50-45 nghiêng về võ sĩ người Brazil, giúp anh giành chiến thắng thuyết phục và đoạt danh hiệu danh dự của UFC.

Oliveira kiên định với chiến thuật kiểm soát đối thủ dưới sàn. (Nguồn: ESPN)

Bước vào trận đấu với vị thế bị đánh giá thấp hơn, Oliveira nhanh chóng triển khai chiến thuật vật và kiểm soát trên sàn. Ngay từ hiệp đầu tiên, Holloway đã gặp nhiều khó khăn khi liên tục bị kéo xuống sàn và phải chống đỡ trước các tình huống khóa siết nguy hiểm của một trong những chuyên gia grappling hàng đầu lịch sử MMA.

Dù Holloway vẫn tung ra được một số cú đấm khi ở thế phòng thủ, anh phần lớn thời gian bị đặt vào thế bất lợi. Oliveira thậm chí đã tìm cách kết thúc trận đấu ngay trong hiệp một, nhưng Holloway vẫn trụ vững.

Sang hiệp hai, thế trận gần như không thay đổi. Oliveira tiếp tục chiếm ưu thế với những pha vật ngã và kiểm soát đối thủ. Trong khi đó, Holloway vốn nổi tiếng với kỹ năng đánh đứng xuất sắc lại không thể triển khai lối đánh sở trường trước áp lực grappling liên tục từ đối thủ.

Bước sang hiệp ba, Holloway buộc phải tìm cách kết thúc trận đấu sớm nếu muốn giữ danh hiệu BMF. Tuy nhiên, Oliveira vẫn duy trì chiến thuật kiểm soát dưới sàn, khiến trận đấu diễn ra khá chặt chẽ và thiếu những pha trao đổi đòn hấp dẫn.

Max Holloway đã có một trận đấu không mấy suôn sẻ với Charles Oliveira. (Nguồn: Yahoo Sports)

Điều này khiến một bộ phận khán giả tại nhà thi đấu bắt đầu la ó ở các hiệp cuối khi trận đấu chủ yếu diễn ra dưới sàn. Dù vậy, Oliveira vẫn kiên định với chiến thuật đã đề ra.

Hiệp đấu thứ năm là khoảng thời gian hiếm hoi Holloway giành được thế chủ động trong chốc lát. Tuy nhiên, Oliveira nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát và giữ vững lợi thế cho đến khi trận đấu kết thúc.

Sau trận đấu, Holloway thừa nhận đối thủ có sự chuẩn bị tốt hơn.

“Anh ấy đúng là có kế hoạch thi đấu rõ ràng hơn. Oliveira là một võ sĩ rất xuất sắc, đúng chất BMF” , Holloway nói.

Ngay sau khi chiến thắng được công bố, Oliveira cũng tranh thủ kêu gọi được góp mặt tại sự kiện UFC dự kiến tổ chức ở Nhà Trắng trong thời gian tới.

Hơn một thập kỷ trước, Charles Oliveira - võ sĩ có biệt danh "Do Bronx", nghĩa là "đến từ khu ổ chuột" - từng rời lồng bát giác trong tình trạng hoảng loạn, không thể cử động nửa thân trái và tin rằng sự nghiệp võ thuật của mình đã hoàn toàn chấm dứt. Giờ đây, anh đã quay trở lại và đánh bại Max Holloway - người từng gây ra ký ức kinh hoàng ấy.

Hai võ sĩ lần đầu chạm trán vào tháng 8 năm 2015 ở hạng lông, khi cả Holloway lẫn Oliveira đều còn rất trẻ. Trận đấu kết thúc chỉ sau 99 giây. Mặc dù Oliveira vẫn đứng dậy được, anh liên tục ôm cổ và vai trái sau một pha vật ngã, ra hiệu không thể tiếp tục trận đấu.

Thời điểm đó, chấn thương của võ sĩ người Brazil được cho là rách thực quản. Tuy nhiên, chính Oliveira trước trận tái đấu sau 11 năm đã tiết lộ sự thật đáng sợ hơn nhiều, khi anh bị liệt nửa phần thân trái.

Sau thất bại trước Max Holloway năm 2015, Oliveira đổi lên hạng nhẹ và tạo nên chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả 3 trận tranh đai vô địch liên tiếp. Võ sĩ người Brazil hạ hàng loạt đối thủ hàng đầu và trở thành một trong những tay siết khóa nguy hiểm nhất lịch sử giải đấu. Nếu trước đây Oliveira bị cho là dễ bỏ cuộc, thì hiện tại anh lại nổi tiếng vì sẵn sàng lao vào những tình huống nguy hiểm nhất để kết liễu đối thủ.

Trong khi đó, đối thủ Max Holloway cũng trở thành huyền thoại của UFC. Võ sĩ này làm nên lịch sử khi bảo vệ thành công chiếc đai BMF trước Dustin Poirier tại New Orleans hồi tháng 7 năm ngoái.