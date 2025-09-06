Tuchel đối mặt với những câu hỏi về đội hình sứt mẻ ở tuyển Anh

Tuchel đã có khởi đầu không mấy ấn tượng trong triều đại của mình và nhà cầm quân người Đức phải tận dụng các trận đấu vòng loại gặp Andorra và Serbia để giải quyết những vấn đề đã làm ảnh hưởng đến bốn trận đấu đầu tiên. Chúng ta hãy cùng xem xét những chủ đề cấp bách nhất trước trận đấu với Andorra tại Villa Park vào thứ Bảy:

Xua tan sự u ám

Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng K với 3 trận toàn thắng, ghi 6 bàn thắng và không để thủng lưới - nhưng vẻ bề ngoài có thể đánh lừa. Đội bóng của Tuchel đã chật vật giành chiến thắng 2-0 trước Albania trong trận đấu đầu tiên của ông vào tháng 3 và cần đến hai bàn thắng trong hiệp hai để tạo nên một chiến thắng 3-0 trước Latvia.

Hình ảnh đội tuyển Anh chật vật giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng nhỏ Andorra vào tháng 6 đã khiến Tuchel lo lắng, nhưng điều tồi tệ hơn còn xảy ra khi Tam Sư kết thúc lịch trình mùa hè của họ bằng thất bại thảm hại 1-3 trước Senegal trong trận giao hữu tại Nottingham. Trận thua đầu tiên của Anh trước một đội bóng châu Phi đã gây ra phản ứng gay gắt từ những người hâm mộ tức giận, thất vọng trước màn trình diễn uể oải của đội bóng.

Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố táo bạo của Tuchel rằng ông muốn đội bóng của mình chơi theo lối tấn công, xóa bỏ sự thận trọng của người tiền nhiệm Gareth Southgate. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội tuyển Anh sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup tại Bắc Mỹ nhưng việc chấm dứt 60 năm chờ đợi một danh hiệu lớn mới là thử thách thực sự đối với bản lĩnh của Tuchel.

Cựu HLV Chelsea và Bayern Munich cần khôi phục niềm tin bằng cách dẫn dắt đội tuyển giành chiến thắng toàn diện trong trận tái đấu Andorra trước chuyến làm khách khó khăn gặp Serbia tại Belgrade vào thứ Ba. Một chiến thắng của đội tuyển Anh trước Serbia - đối thủ duy nhất của họ cho vị trí dẫn đầu bảng K - sẽ là một lời tuyên bố quan trọng về quyết tâm trên con đường đến World Cup.

Tạo đủ cơ hội cho đội trưởng Harry Kane chắc chắn phải là mục tiêu hàng đầu trước World Cup.

Xây dựng một hàng tiền vệ gắn kết

Tuchel đã triệu tập 13 tiền vệ khác nhau trong ba đội hình của mình, nhấn mạnh sự khó khăn của ông trong việc xây dựng một đội hình gắn kết trong hàng tiền vệ. HLV tuyển Anh đã yêu cầu Declan Rice chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm dâng cao hơn mà anh đã chơi rất tốt ở Arsenal.

Điều đó để lại một vị trí cho một tiền vệ thiên về phòng ngự, mà Jordan Henderson đã thay thế trong trận đấu với Andorra hồi tháng Sáu. Tuy nhiên, ở tuổi 35, Henderson khó có thể là giải pháp lý tưởng, bất chấp việc Tuchel đánh giá cao phẩm chất lãnh đạo của cựu binh Brentford.

Việc Jude Bellingham vắng mặt vì chấn thương là một cú sốc, mặc dù nó cho phép Tuchel gạt bỏ tuyên bố gây tranh cãi rằng mẹ ông thấy hành vi trên sân của ngôi sao Real Madrid là "ghê tởm". Sai lầm đó đã buộc HLV người Đức phải xin lỗi một cách yếu ớt và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khả năng quản lý nhân sự của ông.

Nếu không có Bellingham, Tuchel có thể chuyển sang Elliot Anderson chưa từng khoác áo đội tuyển Anh của Nottingham Forest hoặc Ruben Loftus-Cheek của AC Milan, người đã ra sân lần đầu tiên sau gần bảy năm và đã tỏa sáng dưới thời HLV người Đức tại Chelsea.

Tạo cơ hội cho Kane

Lối chơi chậm chạp của đội tuyển Anh ở phần sân đối phương đã là một vấn đề thường xuyên đối với Tuchel, cùng với chấn thương của Bukayo Saka và Cole Palmer càng làm vấn đề thêm trầm trọng. Đội tuyển Anh trông không hề năng động hơn so với thời Southgate và nhận thức về chiến thuật của Tuchel đã bắt đầu nghiêng về phía những người hoài nghi.

Tạo đủ cơ hội cho đội trưởng Harry Kane - cầu thủ ghi bàn kỷ lục của đội tuyển Anh - chắc chắn phải là mục tiêu hàng đầu trước World Cup. Ông sẽ lựa chọn Marcus Rashford, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Noni Madueke và Jarrod Bowen để cung cấp nguồn cung cấp lực lượng cho trận đấu với Andorra và Serbia.

Quyết định vị trí hậu vệ cánh

Việc sử dụng tiền vệ Curtis Jones của Liverpool ở vị trí hậu vệ phải và Reece James của Chelsea ở vị trí hậu vệ trái trong trận vòng loại tháng 6 gặp Andorra cho thấy Tuchel vẫn đang loay hoay tìm giải pháp cho hàng phòng ngự của đội tuyển Anh.

Vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng khi Tuchel bất ngờ loại hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold của Real Madrid khỏi đội hình hiện tại và lần đầu tiên triệu tập Djed Spence của Tottenham. James được giữ lại và sẽ cạnh tranh với Spence, Tino Livramento và Myles Lewis-Skelly cho vị trí hậu vệ phải và trái.