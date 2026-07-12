Tuchel chê tuyển Anh đá "cẩu thả, ăn may", Bellingham đáp trả thẳng mặt: "Ông ấy đứng ngoài thì biết cái gì"

Jude Bellingham công khai "bật" Tuchel ngay trên sóng truyền hình sau cú đúp cứu rỗi tuyển Anh trước Na Uy.

Bóng đá Anh vừa chứng kiến một phen rúng động ngay sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Na Uy tại Miami, khi ngôi sao sáng giá nhất Jude Bellingham công khai bày tỏ sự bất mãn đối với những lời chỉ trích từ chính HLV Thomas Tuchel.

Mọi chuyện bắt đầu từ bài màn trả lời phỏng vấn đầy gai góc của chiến lược gia người Đức với đài ITV. Dù Tam Sư đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 nhờ cú đúp đẳng cấp trong hiệp phụ của Bellingham, HLV Thomas Tuchel lại tỏ ra vô cùng giận dữ với màn trình diễn của các học trò. Trong khi các cầu thủ đang ăn mừng cuồng nhiệt ở phía sau, HLV tuyển Anh không ngần ngại dội một gáo nước lạnh khi thẳng thừng chê bai lối chơi của đội nhà là "cẩu thả, nhiều lỗi kỹ thuật và thiếu tốc độ". Thậm chí, khi phóng viên Gabriel Clarke đặt câu hỏi về áp lực tâm lý, ông Tuchel đã nổi cáu và đáp trả gay gắt: "Đây hoàn toàn không phải vấn đề bản lĩnh. Làm sao bạn có thể hỏi về điều đó vào lúc này? Hôm nay chúng tôi chỉ là quá may mắn".

HLV tuyển Anh chê học trò đá cẩu thả (Ảnh: Getty)

Ngay sau đó, Jude Bellingham bước vào khu vực phỏng vấn truyền thông. Khi được biết về những lời nhận xét khắc nghiệt của ông thầy, tiền vệ 23 tuổi của Real Madrid không giấu nổi sự thất vọng. Anh đảo mắt đầy ngán ngẩm và buông một câu cộc lốc: "Sao cũng được".

Không dừng lại ở đó, người hùng của tuyển Anh lập tức lên tiếng bảo vệ các đồng đội và ngầm chỉ trích ngược lại vị chiến lược gia người Đức: "Có lẽ ông ấy không hiểu cảm giác phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này trước những đối thủ như Erling Haaland, Nusa hay Sørloth. Đó chưa bao giờ là một trận đấu dễ dàng".

Tiền vệ mang áo số 10 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì bầu không khí tích cực trong đội bóng và khẳng định: "Bạn không thể thắng mọi trận đấu bằng cách chuyền bóng hàng nghìn lần, đôi khi bạn phải biết cách giành chiến thắng một cách xù xì".

Bellingham đáp trả thẳng mặt thầy (Ảnh: Getty)

Sự cố này một lần nữa làm dấy lên những hoài nghi về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Bellingham và Tuchel. Trong quá khứ, chiến lược gia người Đức từng phải xin lỗi sau khi dùng từ "kinh tởm" để mô tả hành vi của Bellingham. Đỉnh điểm là vào tháng 10 năm ngoái, Tuchel thậm chí đã gạch tên ngôi sao này khỏi danh sách triệu tập, khiến suất dự World Cup của anh từng bị đặt một dấu hỏi lớn.

Bất chấp những rạn nứt ngầm với ban huấn luyện, Bellingham đang chứng minh anh là thực tại không thể thay thế của Tam Sư với 6 bàn thắng sau 6 trận. Hiện tại, tuyển Anh chỉ còn cách chiếc cúp vàng danh giá đúng 2 trận đấu, nhưng làn sóng ngầm giữa ngôi sao số một và thuyền trưởng Tuchel chắc chắn sẽ là bài toán hóc búa nhất trước thềm trận bán kết sắp tới.