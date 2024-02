Tức giận vì thua đau, cầu thủ Iran gây chiến với CĐV đối phương, HLV tố trọng tài “huỷ hoại trận đấu”

Trận bán kết giữa Iran gặp Qatar đã diễn ra đầy kịch tính với chiến thắng 3-2 nghiêng về đội chủ nhà. Đây là một bất ngờ nữa tại giải năm nay bởi trước trận, Iran là đội được đánh giá cao hơn.

Theo trang Hamshahri Online, kết thúc trận đấu nhiều cầu thủ của đội tuyển Iran đã gục ngã và bật khóc trong khi đó các cầu thủ của đội tuyển Qatar đã chạy đến các khán đài và ăn mừng như thể họ vừa đoạt chức vô địch.

Trong trạng thái thất vọng xen lẫn sự tức giận, một số cầu thủ của Iran gồm Ali Gholizadeh, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh và Mohammad Mohebi đã chạy đến xô xát với các cầu thủ của đội tuyển Qatar và gây hấn với CĐV có mặt trên sân Al Thumama. Rất may là lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời, đưa toàn bộ các cầu thủ đội tuyển Iran vào đường hầm.

"Khi trận đấu khép lại, HLV Amir Ghalenoei đã choáng váng, ông lặng người rồi trở vào phòng thay đồ. Ali Gholizadeh, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh và Mohammad Mohebi lại có hình ảnh xấu xí. Họ xô xát, chửi mắng CĐV đối phương. May là khi đó, hầu hết những phương tiện truyền thông đã dừng phát sóng trực tiếp", trang Hamshahri Online mô tả.

Một số cầu thủ Iran đã xô xát với CĐV đối phương sau trận thua đau.

Theo hãng truyền thông Kooora thì nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát là do CĐV Qatar liên tục huýt sáo và chế giễu đội tuyển Iran. Điều này khiến Taremi và các đồng đội rất tức giận sau trận thua và phản ứng có phần hơi thái quá.

Cũng sau trận đấu, HLV tuyển Iran Amir Ghalenoei đã chỉ trích trọng tài, cho rằng những vị vua áo đen đã "huỷ hoại trận đấu" khi phạt thẻ đỏ với đội nhà ở thời điểm cuối trận.

"Trước hết, tôi xin lỗi người dân Iran. Đáng lẽ hôm nay chúng tôi phải làm mọi người vui vẻ và đi đến trận chung kết. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với chúng tôi. Tôi nghĩ Iran đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong hiệp hai. Các cầu thủ đã thể hiện hết mình. Nhưng bóng đá là vậy, nếu bạn không tận dụng được cơ hội, bạn sẽ bị trừng phạt.

Khi trận đấu đang hòa 2-2, đội tuyển Iran phải chịu nhiều quyết định gây tranh cãi từ trọng tài chính. Chúng tôi đã thua trận, một kết quả thật đau đớn. Không những vậy, cuối trận VAR còn vào cuộc, khiến chúng tôi bị mất người trong lúc đang bị dẫn bàn. Đội tuyển Iran đã rất cố gắng nhưng cũng bất lực. Những quyết định ấy đã huỷ hoại trận đấu".

Sự thất vọng của cầu thủ Iran.

Vị thuyển trưởng của Iran cũng cho rằng thủ môn Qatar đã chơi quá xuất sắc trong khi đội nhà lại thiếu may mắn:

"Thủ môn của Qatar lẽ ra phải là cầu thủ xuất sắc nhất. Cậu ta đã từ chối quá nhiều cơ hội của đội tuyển Iran. Ngoài ra, may mắn cũng không đứng về phía chúng tôi như một số tình huống bóng đập cột dọc hoặc đi ra ngoài".