Từ trận hòa bị chê cười với Cape Verde đến cỗ máy bất khả chiến bại vào chung kết World Cup: Tây Ban Nha khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng

Sau trận ra quân gây thất vọng khi bị Cape Verde cầm hòa không bàn thắng, ít ai ngờ Tây Ban Nha lại trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Mercedes-Benz, Tây Ban Nha không chỉ đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente còn viết nên một cột mốc lịch sử.

Sau bảy trận đấu, La Roja mới chỉ để lọt lưới 1 bàn, trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử World Cup làm được điều này trước trận chung kết. Trước họ, chỉ có Italy tại World Cup 2006 sở hữu thành tích tương tự.

Ít ai ngờ, hành trình ấy lại bắt đầu bằng một trận đấu khiến người hâm mộ đầy thất vọng.

Khởi đầu bị nghi ngờ vì Cape Verde

Ngay trận mở màn vòng bảng, Tây Ban Nha bất ngờ bị Cape Verde cầm hòa 0-0. Màn trình diễn thiếu sắc bén khiến La Roja nhận không ít chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng ứng viên vô địch đã khởi đầu dưới kỳ vọng khi không thể ghi bàn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Nhưng đó cũng là lần cuối cùng Tây Ban Nha đánh rơi điểm tại World Cup năm nay. Kể từ sau trận hòa ấy, cỗ máy của HLV Luis de la Fuente bắt đầu vận hành gần như hoàn hảo. La Roja lần lượt đánh bại Saudi Arabia 4-0, thắng Uruguay 1-0 để khép lại vòng bảng với ngôi đầu. Bước vào vòng knock-out, họ tiếp tục vượt qua Áo 3-0, đánh bại Bồ Đào Nha 1-0, thắng Bỉ 2-1 rồi hạ luôn Pháp 2-0 để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của giải.

Sau bảy trận, Tây Ban Nha ghi 13 bàn nhưng chỉ nhận đúng 1 bàn thua.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Hàng thủ thép đưa La Roja vào lịch sử

Bàn thua duy nhất của Tây Ban Nha đến ở trận tứ kết thắng Bỉ 2-1. Ngoài tình huống đó, không đội bóng nào có thể đánh bại thủ môn Unai Simón.

Thậm chí trước khi Charles De Ketelaere ghi bàn cho Bỉ, Unai Simón còn lập kỷ lục với 648 phút liên tiếp giữ sạch lưới tại World Cup, chuỗi thời gian dài nhất trong lịch sử giải đấu. Thành công của La Roja không chỉ đến từ phong độ xuất sắc của thủ môn số một. Bộ tứ vệ Pedro Porro - Pau Cubarsí - Aymeric Laporte - Marc Cucurella tạo thành bức tường vững chắc trước khung thành.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Cubarsí, mới 19 tuổi, chơi đầy chững chạc bên cạnh đàn anh Laporte. Trong khi đó, Cucurella được xem là hậu vệ trái hay nhất World Cup năm nay, còn Porro không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn ghi bàn ở bán kết trước Pháp. Phía trên, bộ đôi Rodri và Fabián Ruiz liên tục đánh chặn, thu hồi bóng và che chắn khoảng trống.

Ngay cả các cầu thủ tấn công như Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal hay Álex Baena cũng tích cực pressing và lùi về hỗ trợ phòng ngự, giúp Tây Ban Nha duy trì hệ thống kín kẽ suốt giải đấu.

Trước cơ hội lập kỷ lục chưa từng có

Việc chỉ thủng lưới một bàn đã giúp Tây Ban Nha sánh ngang Italy 2006 với tư cách hai đội tuyển duy nhất vào chung kết World Cup cùng thành tích phòng ngự ấn tượng như vậy. Nhưng La Roja còn đứng trước một cột mốc lớn hơn.

Nếu giữ sạch lưới trong trận chung kết, họ sẽ trở thành đội tuyển vô địch World Cup có hàng thủ tốt nhất lịch sử, chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong cả giải. Hiện kỷ lục đang thuộc về ba nhà vô địch: Pháp năm 1998, Italy năm 2006 và chính Tây Ban Nha năm 2010, khi đều kết thúc chiến dịch với 2 bàn thua.

Ảnh: Getty

Từ nghi ngờ đến ứng viên số một

Chỉ hơn một tháng trước, Tây Ban Nha còn bị đặt dấu hỏi sau trận hòa nhạt nhòa trước Cape Verde. Giờ đây, họ là đội đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup 2026, sở hữu chuỗi 37 trận bất bại, hàng thủ chắc chắn nhất giải và chỉ còn cách chức vô địch đúng một trận đấu.

Nếu hoàn tất hành trình bằng chiến thắng ở trận chung kết, La Roja sẽ không chỉ nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ hai trong lịch sử mà còn khép lại một chiến dịch được xem là một trong những màn trình diễn phòng ngự xuất sắc nhất mà World Cup từng chứng kiến.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty