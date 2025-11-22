Tự tin trước ngày khởi tranh SEA Games 33

Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33 đã được tổ chức tại TP HCM sáng 21-11.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM; Phạm Thanh Tú, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM, cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành của thành phố...

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, đã báo cáo tình hình chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển. Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam gồm 30 đội tuyển tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM. Chỉ tiêu của thể thao TP HCM được lồng ghép vào chỉ tiêu chung của thể thao khu vực phía Nam, quyết tâm đóng góp nhiều HCV nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Thành phần Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam bao gồm 59 HLV, 258 VĐV, tham gia thi đấu 37/45 môn mà Đoàn thể thao Việt Nam đã đăng ký. Các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ... cũng góp phần quan trọng, tạo nên một lực lượng đoàn kết, mạnh mẽ, không chỉ đại diện cho một địa phương, mà đại diện cho toàn bộ khu vực phía Nam - vùng đất nghĩa tình, kiên cường và luôn tràn đầy khát vọng vươn lên.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao cờ xuất quân cho Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam. Ảnh: ĐÔNG LINH

Thay mặt UBND TP HCM, Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy trao tặng 300 triệu đồng cho Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các đội tuyển tham dự SEA Games 33.

Ở nghi thức trang trọng nhất, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã trao cờ xuất quân cho Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam, chúc đoàn gặt hái nhiều thành công ở đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao những đóng góp của các đội tuyển tập huấn khu vực phía Nam nói chung, TP HCM nói riêng, phấn đấu vì thành tích huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

"Với sự chuẩn bị nghiêm túc và khát khao chinh phục các thành tích mới, Cục TDTT Việt Nam mong muốn các đội tuyển thể thao của TP HCM và khu vực phía Nam sẽ giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và ý chí chiến đấu cao nhất; phấn đấu giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33. Đoàn cần làm gương trong thực hiện các quy định của ban tổ chức và luật thi đấu, nhất là quy định về phòng, chống doping, nhằm bảo vệ sự trong sạch, danh dự và uy tín của thể thao Việt Nam; cần thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, phong cách ứng xử văn minh và chuyên nghiệp, xứng đáng là đại sứ hình ảnh của đất nước trước bạn bè quốc tế" - ông Nguyễn Hồng Minh phát biểu chỉ đạo.

"TP HCM là nơi tập trung, tập huấn dài hạn của 30 đội tuyển thể thao với số lượng HLV-VĐV trên 300 người. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam là phấn đấu đóng góp nhiều nhất vào thành tích chung của cả Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Chúng tôi đặt kỳ vọng "vàng" nơi các đội tuyển bơi, cử tạ, đấu kiếm, điền kinh, taekwondo, thể dục dụng cụ, bóng ném, futsal nam, futsal nữ…" - ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, nhấn mạnh



