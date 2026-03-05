'Tử thần' sẽ gọi tên ai ở Ngoại hạng Anh?

Cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh đang cực kỳ căng thẳng với Wolves, Burnley, West Ham, Nottingham, Tottenham và Leeds cùng mắc kẹt phía cuối bảng, trong khi Crystal Palace đã tiệm cận mốc an toàn 35 điểm.

Từ thế đường cùng, Wolves bất ngờ bừng tỉnh với hai chiến thắng liên tiếp. Đáng nói, những nạn nhân của họ lại là Aston Villa và Liverpool - hai đội đang cạnh tranh suất tốp 4. West Ham cũng tạo cú hích đúng lúc bằng chuỗi phong độ khởi sắc trong 5 vòng gần đây. Trái ngược hoàn toàn, Tottenham sa sút không phanh và thực sự bị kéo xuống cuộc chiến sinh tồn.

Cơ hội nào cho Tottenham?

Hai vòng đấu vừa qua tại Ngoại hạng Anh chứng kiến “câu chuyện cổ tích” khi Wolves quật ngã Aston Villa và Liverpool ngay tại Molineux. Từ chỗ bị xem như đã đặt một chân xuống hạng với 99,9% nguy cơ, cơ hội trụ lại của thầy trò HLV Nuno Santos được nhen nhóm trở lại. Tuy nhiên, thực tế vẫn vô cùng khắc nghiệt: Wolves mới có 16 điểm, hiện kém nhóm an toàn tới 12 điểm và chơi nhiều hơn đối thủ một trận.

Với 8 vòng còn lại, “Bầy sói” gần như phải thắng tất cả và chờ hàng loạt đối thủ sảy chân. Nếu trụ hạng thành công, đó sẽ là một trong những màn đào thoát vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, sau khi Wolves chỉ giành 9 điểm ở 18 vòng đầu tại Ngoại hạng Anh 2025/26. Nhưng rõ ràng, xác suất cho kịch bản ấy xảy ra là rất thấp.

Phía trên Wolves, Burnley có 19 điểm, kém vị trí an toàn 9 điểm. Hy vọng của Burnley chưa tắt, nhưng cũng mong manh không kém Wolves.

West Ham thắng Fulham, đẩy cuộc đua trụ hạng thêm kịch tính.

Tâm điểm thực sự của cuộc đua sẽ nằm ở cuộc đua "tứ mã" Leeds (31 điểm), Tottenham (29, chưa đá vòng 28), Nottingham (28) và West Ham (28). Khoảng cách giữa Leeds và West Ham chỉ là 3 điểm, đủ để mọi thứ đảo chiều chỉ sau một vòng đấu. Với cục diện này, cuộc chiến trụ hạng hứa hẹn kéo dài tới những vòng cuối cùng để xác định một hoặc hai suất rớt hạng còn lại.

Xét phong độ, West Ham đang sáng cửa nhất sau chiến thắng 1-0 trên sân Fulham - trận cầu đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của “Búa tạ”. Nottingham thua 3, hòa 2 trong 5 trận gần đây. Leeds vừa trải qua hai thất bại liên tiếp. Còn Tottenham đang có phong độ tệ hại nhất với chuỗi 4 trận thua.

Tottenham đang thu hút mọi sự chú ý cho cuộc đua trụ hạng. Từ đội bóng được đánh giá là ứng viên vô địch hồi đầu mùa, Tottenham sa sút kinh ngạc để từ nhóm đầu rơi xuống giữa BXH, rồi dần dần sa lầy đến tận vị trí cận kề rớt hạng. "Gà trống" giờ bị khó khăn bủa vây tứ bề khi phong độ sa sút thảm hại và gần nửa trụ cột chủ chốt dính chấn thương chưa hẹn ngày trở lại.

Đêm nay, trên sân nhà Tottenham Hotspur, họ tiếp đón Crystal Palace trong trận đấu mang ý nghĩa sống còn. Một chiến thắng sẽ giúp Spurs vượt Leeds để vươn lên vị trí thứ 15. Nhưng nếu tiếp tục trắng tay, viễn cảnh chính thức rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ” sẽ hiện ngay trước mắt Tottenham.

Tottenham trên bờ vực sụp đổ.

Các CLB thiệt hại ra sao nếu rớt hạng?

Ngay khi rớt khỏi Ngoại hạng Anh, các CLB lập tức đối mặt cú sốc tài chính khổng lồ. Doanh thu từ bản quyền truyền hình - nguồn thu lớn nhất của giải đấu - có thể giảm ít nhất 100 triệu bảng/mùa. Trong khi đó, tại hạng Nhất Anh, tiền bản quyền truyền hình mà các đội nhận được chỉ dao động 7-10 triệu bảng/năm.

Sụt giảm tiền bản quyền truyền hình chỉ là điểm khởi đầu của “hiệu ứng domino” về tài chính. Khi xuống hạng, giá trị các hợp đồng thương mại đã ký của CLB cũng bị ảnh hưởng. Doanh thu bán vé - đặc biệt từ vé mùa - cũng giảm mạnh. Quan trọng hơn, sức hút thương hiệu suy yếu khiến CLB gặp khó trong việc đàm phán các hợp đồng tài trợ mới.

Bài học gần đây đến từ Leicester City. Sau khi rớt hạng ở mùa giải 2024/25, báo cáo tài chính của “Bầy cáo” cho thấy doanh thu sụt giảm hơn 100 triệu bảng. CLB buộc phải tìm kiếm các nguồn thu mới, đồng thời tái cấu trúc đội hình khi nhiều trụ cột rục rịch ra đi.

Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, có những đội bóng đủ sức vực dậy để sớm trở lại sân chơi số một nước Anh. Nhưng cũng không ít CLB sa lầy trong vòng xoáy tài chính. Bolton Wanderers, Birmingham City hay Blackburn Rovers từng là những “ngựa ô” đáng gờm, nhưng sau khi rớt hạng đã vắng bóng khỏi Ngoại hạng Anh hơn một thập kỷ.

Những cái tên quen thuộc khác như Stoke City hay Cardiff City cũng đã chật vật gần 10 năm để tìm đường trở lại.

Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ là mùa giải điên rồ nếu Tottenham xuống hạng. Với một CLB có tiềm lực tài chính trong tốp 6 Ngoại hạng Anh như Tottenham, không thể đếm xuể thiệt hại mà "Gà trống" phải hứng chịu khi xuống hạng Nhất.

Tottenham đang gánh quỹ lương khoảng 130 triệu bảng cho mùa giải 2025/26. Nếu phải xuống chơi ở hạng Nhất, “Gà trống” gần như chắc chắn phải tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng để cân đối chi phí trong bối cảnh không còn nguồn thu từ Ngoại hạng Anh và các đấu trường châu Âu. Viễn cảnh nhiều ngôi sao tìm đường ra đi để tiếp tục thi đấu ở cấp độ đỉnh cao là điều khó tránh khỏi.

Vì thế, cuộc chiến trụ hạng của Spurs lúc này không đơn thuần là câu chuyện điểm số. Đó còn là cuộc chiến để bảo vệ vị thế, mô hình tài chính và cả tương lai của một đội bóng từng được xem là biểu tượng của nhóm “Big Six” tại Ngoại hạng Anh.