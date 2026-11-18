U17 World Cup: Bệ phóng của những siêu sao và cú hích lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Trước khi trở thành những biểu tượng toàn cầu trên thảm cỏ Champions League hay World Cup, hàng loạt ngôi sao kiệt xuất của làng túc cầu đều có chung một điểm xuất phát: FIFA U17 World Cup. Không đơn thuần là một giải đấu trẻ, sân chơi này từ lâu đã được xem là "vườn ươm", nơi hội tụ những viên ngọc thô tinh túy nhất của mỗi nền bóng đá ở ngưỡng cửa trưởng thành. Và tại vòng chung kết năm 2026 trên đất Qatar, hành trình vươn ra biển lớn ấy lần đầu tiên gọi tên U17 Việt Nam, mở ra một chương sử đầy kỳ vọng cho thế hệ cầu thủ trẻ nước nhà.

U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bước ra sân chơi thế giới (Ảnh: VFF)

Trong hệ thống thi đấu của FIFA, U17 World Cup mang giá trị chuyên môn rất riêng. Nếu U20 World Cup là nơi các tài năng đã bắt đầu định hình tên tuổi ở môi trường chuyên nghiệp, thì U17 World Cup lại là thước đo nguyên bản nhất về tố chất thiên bẩm cũng như chất lượng đào tạo trẻ của từng quốc gia. Ở độ tuổi 16–17, mọi nền bóng đá đều tung ra những tinh hoa tốt nhất từ các học viện, biến giải đấu thành tâm điểm săn đón của các tuyển trạch viên hàng đầu thế giới.

Suốt hơn 40 năm lịch sử, giải đấu này đã ghi dấu bước chạy đỉnh cao đầu tiên của vô số huyền thoại. Từ Gianluigi Buffon và Francesco Totti chững chạc trong màu áo U17 Ý tại Nhật Bản năm 1993, đến nụ cười ma thuật của Ronaldinho giúp Brazil lên ngôi tại Ai Cập năm 1997 – giải đấu cũng trình làng Xavi Hernandez và Iker Casillas của Tây Ban Nha. Năm 2003, Cesc Fabregas thâu tóm cả Quả bóng Vàng lẫn Chiếc giày Vàng, mở đường cho kỷ nguyên thống trị của bóng đá xứ sở bò tót. Bốn năm sau tại Hàn Quốc, Toni Kroos nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải bằng nhãn quan điều phối bóng thiên tài. Đến năm 2009 tại Nigeria, sân chơi này quy tụ dàn sao đương đại như Neymar, Alisson Becker, Casemiro, Mario Götze hay Son Heung-min, đồng thời chứng kiến câu chuyện cổ tích của U17 Thụy Sĩ với chức vô địch ngay lần đầu tham dự nhờ bộ khung Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez và Haris Seferovic. Gần hơn, những bước chạy thanh thoát của Phil Foden năm 2017 hay Pedri năm 2019 tiếp tục khẳng định vị thế bệ phóng của U17 World Cup trước khi họ vươn tầm ngôi sao tại Premier League và La Liga.

U17 World Cup từng là bệ phóng của những siêu sao thế giới (Ảnh: CMH)

Neymar cũng từng dự U17 World Cup (Ảnh: Getty)

Chính vì tầm vóc ấy, việc U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Khi FIFA mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội, bóng đá trẻ Việt Nam đã tận dụng tốt thời cơ nhờ sự chuẩn bị bài bản và nỗ lực bền bỉ của các lò đào tạo suốt một thập kỷ qua. Đối với lứa cầu thủ sinh năm 2009–2010, giá trị của giải đấu không chỉ nằm ở những con số thắng thua. 17 tuổi là giai đoạn bản lề để định hình tư duy chơi bóng, khả năng ra quyết định và bản lĩnh chiến thuật trước khi bước vào môi trường chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup tại khu tổ hợp Aspire Zone (Doha, Qatar), các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ trực tiếp trải nghiệm cường độ pressing nghẹt thở của bóng đá châu Âu khi chạm trán U17 Bỉ (20h00 ngày 20/11), sức vóc vượt trội của U17 New Zealand (22h30 ngày 23/11) cùng tốc độ, sức mạnh của đại diện châu Phi là U17 Mali (20h00 ngày 26/11). Những va vấp trước các đối thủ hàng đầu thế giới có thể mang đến những bài học đắt giá, nhưng đó chính là cú hích cần thiết để thế hệ trẻ Việt Nam thoát khỏi vùng an toàn và dám nghĩ lớn hơn.

Để sẵn sàng cho cột mốc lịch sử này, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đã trải qua gần hai tháng rèn quân bài bản từ Hà Nội, Hàn Quốc cho đến chuyến tập huấn nước rút tại UAE và Doha. Những tín hiệu tích cực từ hai trận giao hữu bất bại trước khi đánh bại U17 Fiji 2-0 và cầm hòa U17 Panama 1-1, đang tiếp thêm sự tự tin lớn để các chiến binh sao vàng trẻ tuổi tự tin sải bước trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Tiên