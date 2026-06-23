Từ pha nhả bóng đầy tinh tế đến màn dạt người kỳ lạ: Cả Argentina đang dốc sức cho huyền thoại Messi

Các đồng đội sẵn sàng làm tất cả để Messi tỏa sáng. Và đổi lại, thiên tài 39 tuổi cũng không phụ sự kỳ vọng ấy, kéo Argentina tiến lên bằng những bàn thắng thần kỳ.

World Cup 2026 không thiếu những siêu sao được cả đội bóng xoay quanh. Nhưng huyền thoại được cả đội hạnh phúc phục vụ giống Leo Messi thì có lẽ là độc nhất vô nhị!

Lionel Messi không chỉ là đội trưởng, không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất, mà còn là trung tâm của mọi niềm tin, mọi tình yêu và mọi khát vọng của các đồng đội.

Điều đó hiện lên rõ ràng trong chiến thắng 2-0 trước Áo, trận đấu đưa Messi lên đỉnh cao mới của lịch sử World Cup.

Bàn thắng đầu tiên của anh là một chi tiết nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa rất lớn. Trong pha bóng ấy, đồng đội của Messi, Almada đã có cơ hội dứt điểm. Nhưng thay vì chọn phương án trực diện nhất, Almada khẽ nhấc chân, để trái bóng đi xuyên qua và tìm đến vị trí của số 10. Messi sau đó tung cú cứa lòng hoàn hảo, ghi bàn thắng thứ 17 tại các kỳ World Cup.

Đó là một khoảnh khắc đặc biệt.

Không phải ai cũng đủ bình tĩnh để từ chối cơ hội của bản thân nhằm trao nó cho người khác. Và người ta cũng tự hỏi, tại sao Almada biết khi nhấc chân, M10 sẽ có ở phía sau và ghi bàn? Nhưng Almada đã làm điều đó một cách tự nhiên, như thể biết rằng bóng sẽ đến chân M10, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Và điều kỳ diệu thật sự đã đến.

Đến cuối trận, khi Messi chuẩn bị ghi bàn thứ hai, một bức tranh đẹp khác lại xuất hiện. Ba cầu thủ Argentina đồng loạt dạt sang bên, tạo ra khoảng trống để số 10 thoải mái xử lý trước 1 thủ môn và 4 cầu thủ Áo. Giữa vòng vây của những chiếc áo đỏ phía Áo, Messi nhảy múa cùng trái bóng như thể anh trẻ lại cả chục tuổi.

Một pha đi bóng, một cú dứt điểm, và lịch sử tiếp tục được viết.

Không ai tranh phần với Messi.

Không ai sốt ruột đòi bóng.

Không ai cố gắng trở thành người hùng.

Tất cả dường như đều muốn chứng kiến số 10 của mình tạo nên khoảnh khắc vĩ đại.

Đó không còn đơn thuần là chiến thuật.

Đó là tình yêu, là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Argentina.

Và điều đáng sợ nhất với các đối thủ nằm ở chỗ, Messi chưa bao giờ lợi dụng sự tôn thờ ấy.

Ngược lại, anh luôn đáp lại bằng tất cả những gì mình có.

Messi không còn chạy nhiều. Anh đi bộ phần lớn thời gian. Nhưng anh vẫn là người tạo ra những đường chuyền nguy hiểm nhất, những pha khởi xướng sắc bén nhất và tất nhiên là những bàn thắng quyết định nhất.

Các đồng đội trao cho anh niềm tin.

Và anh đáp lại bằng ánh hào quang của một thiên tài.

Một mối quan hệ đẹp đến mức gần như hoàn hảo.

Nhiều năm trước, Argentina từng được xem là đội bóng của Messi, nhưng đôi khi chính điều đó lại tạo nên áp lực khổng lồ. Không ít lần người ta chỉ trích rằng các đồng đội quá phụ thuộc vào số 10.

Nhưng Argentina của năm 2022 và 2026 lại khác.

Đây là một tập thể trưởng thành, nơi mọi người đều chấp nhận vai trò của mình và hạnh phúc khi xoay quanh Messi. Không phải vì họ yếu hơn, mà bởi họ hiểu rằng trong đội hình ấy đang tồn tại một con người đặc biệt, một huyền thoại mà bóng đá thế giới có lẽ hàng chục năm nữa mới xuất hiện thêm một lần.

Và chính sự đồng lòng ấy khiến Argentina trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bởi khi cả đội cùng chiến đấu vì Messi, còn Messi lại liên tục tỏa sáng để dẫn dắt cả đội đi tiếp, sức mạnh ấy tạo nên thứ mà không chiến thuật nào có thể đo đếm.

Người ta thường nói, những đội bóng mạnh nhất là nơi các ngôi sao hy sinh cho tập thể.

Nhưng Argentina đang sở hữu một công thức còn đáng sợ hơn.

Một tập thể sẵn sàng hy sinh để tôn vinh vị vua của mình.

Và vị vua ấy chưa bao giờ khiến thần dân thất vọng.

Ở tuổi 39, Messi đang sống trong tình yêu vô điều kiện của cả một tập thể. Anh được nâng niu như báu vật, được các đồng đội bảo vệ, được cả đất nước Argentina đặt trọn niềm tin.

Và đổi lại, anh tiếp tục làm điều mà mình đã làm suốt gần hai thập kỷ qua.

Tỏa sáng.

Ghi bàn.

Viết nên lịch sử.

Và dẫn dắt Argentina tiến về phía trước.

Bởi khi cả một đội bóng đều hạnh phúc khi xoay quanh Messi, còn Messi vẫn là Messi, thì đó chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Argentina trên hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới.