Từ lứa U đến Đội tuyển Quốc gia: TV360 'thâu tóm' trọn bộ hành trình ra biển lớn của bóng đá Việt Nam

Định hình lại thói quen: "Hôm nay Việt Nam đá kênh nào?" chỉ còn là câu hỏi của quá khứ

Nhiều năm qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam thường rơi vào "ma trận" bản quyền khi mỗi giải đấu lại được phát trên một nền tảng khác nhau. Có năm Asian Cup chiếu đài này, nhưng vòng loại World Cup hay giải U23 lại nằm ở đài khác. Điều này khiến thói quen theo dõi đội tuyển bị gián đoạn, khán giả buộc phải cài đặt nhiều ứng dụng hoặc chuyển kênh liên tục để tìm "nhà" của đội tuyển.

Bức tranh này sẽ thay đổi hoàn toàn từ năm 2026. TV360 đã chính thức nắm giữ quyền khai thác truyền thông và phát sóng các giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong giai đoạn 2026–2029. Điểm cốt lõi của thương vụ này nằm ở tính "độc quyền toàn diện": TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được AFC cấp quyền trên tất cả các hạ tầng.

Điều này đồng nghĩa, trong 4 năm tới, mọi giải đấu cấp châu lục có sự góp mặt của bóng đá Việt Nam sẽ chỉ được tìm thấy trên một nền tảng duy nhất. Bất kể là giải đấu nào thuộc hệ thống AFC có bóng dáng áo đỏ sao vàng, người xem chỉ cần nhớ đến một cái tên: TV360.

Từ màn hình tivi phòng khách cho đến chiếc điện thoại thông minh, người hâm mộ không cần phải băn khoăn câu hỏi "Hôm nay Việt Nam đá kênh nào?" nữa.

Phổ cập bóng đá từ Tivi phòng khách đến màn hình di động với "thực đơn" 1.222 trận đấu

Gói bản quyền mà TV360 sở hữu có quy mô lên tới 1.222 trận đấu trong chu kỳ 4 năm, nhưng giá trị then cốt không nằm ở số lượng trận đấu. Điều tạo nên sức nặng thực sự của gói bản quyền này chính là vai trò "huyết mạch" của các giải đấu AFC – nơi hành trình thi đấu, tích lũy và khẳng định vị thế của các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại châu lục được diễn ra liên tục, trọn vẹn và không đứt gãy.

Việc nắm giữ bản quyền trọn gói vì thế không chỉ mang ý nghĩa phát sóng, mà còn xác lập một nền tảng theo dõi ổn định và dài hạn cho người hâm mộ trong toàn bộ chu kỳ phát triển của bóng đá Việt Nam trong 4 năm.

Tâm điểm của gói bản quyền là các giải đấu cấp độ Đội tuyển Quốc gia nam. Đây là sân khấu của những giấc mơ lớn, bao gồm AFC Asian Cup – đấu trường danh giá nhất châu lục, và AFC Asian Cup Qualifiers (Vòng loại). Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đây là những trận cầu "buộc phải xem", nơi màu cờ sắc áo được đặt lên cao nhất.

Nhưng bóng đá không chỉ có đội tuyển nam. Gói bản quyền này "thâu tóm" trọn bộ các giải đấu trẻ – những ngôi sao trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Kể từ kỳ tích Thường Châu năm 2018, giải AFC U23 Asian Cup luôn có sức hút đặc biệt, thậm chí không thua kém Đội tuyển Quốc gia. Bên cạnh đó là các giải U17, U20 cho cả nam và nữ, giúp khán giả có cơ hội chứng kiến sự trưởng thành của những ngôi sao mới nổi ngay từ những bước chạy đà đầu tiên.

Không thể không nhắc đến Đội tuyển nữ Quốc gia với AFC Women's Asian Cup và Đội tuyển Futsal – hai đội tuyển thường xuyên mang vinh quang và tấm vé World Cup về cho Việt Nam. Tất cả đều nằm trọn trong gói bản quyền này, đảm bảo không một khoảnh khắc vinh quang nào bị bỏ lỡ.

Ở cấp độ câu lạc bộ, sự thay đổi thể thức của AFC cũng mang đến những món ăn mới lạ. Các giải đấu như AFC Champions League Elite (ACL Elite) và AFC Champions League Two (ACL Two) sẽ là nơi các CLB Việt Nam cọ xát với những ông lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ả Rập Xê Út, nâng tầm chất lượng chuyên môn cho người xem khó tính.

Chú thích ảnh: TV360 vừa được vinh danh tại giải thưởng công nghệ Make in Vietnam 2025.

Một điểm cộng lớn trong chiến lược của TV360 là tính "đại chúng hóa". Rào cản công nghệ đôi khi khiến người xem lớn tuổi hoặc khán giả phổ thông khó tiếp cận các giải đấu. Tuy nhiên, TV360 đã giải quyết bài toán này bằng sự đa dạng nền tảng.

Dù là người xem truyền thống yêu thích cảm giác quây quần bên màn hình Tivi lớn tại phòng khách, hay giới trẻ năng động theo dõi trận đấu qua smartphone trên đường di chuyển, TV360 đều đáp ứng đầy đủ với trải nghiệm mượt mà, không gián đoạn. Ứng dụng này đóng vai trò như một cầu nối, xóa nhòa khoảng cách về thiết bị, giúp bóng đá thực sự trở thành món ăn tinh thần cho mọi người, mọi nhà.

Đặc biệt, chính sách miễn phí hoàn toàn Data 4G/5G Viettel là đòn bẩy quan trọng để phổ cập trải nghiệm xem bóng đá chất lượng cao, giúp khán giả yên tâm thưởng thức hàng ngàn trận đấu mà không lo ngại về chi phí dung lượng.

Khi máy quay không chỉ hướng về sân cỏ

Trong kỷ nguyên truyền thông số, nhu cầu của khán giả không chỉ dừng lại ở 90 phút thi đấu chính thức. Họ muốn biết cầu thủ ăn gì, tập luyện ra sao, tâm lý thế nào trước giờ G. Nắm bắt được tâm lý này, TV360 không chỉ phát sóng, mà còn là "người đồng hành" cùng đội tuyển.

Được biết, bên cạnh việc cam kết -và phát sóng 100% các trận đấu, họ sẽ khai thác sâu vào các nội dung bên lề. Khán giả được theo dõi các chương trình trực tiếp từ nước đăng cai, theo sát đội tuyển trong từng hoạt động, từ không khí tập luyện căng thẳng, những phút giây nghỉ ngơi thư giãn, cho đến hành trình di chuyển và không khí nóng bỏng tại sân vận động trước giờ bóng lăn.

Sự đồng hành này còn được hiện thực hóa qua các hoạt động offline. Với các trận đấu quan trọng, TV360 sẽ tổ chức chuỗi sự kiện xem chung trên khắp cả nước. Điều này tái hiện không khí lễ hội bóng đá, giúp kết nối hàng triệu trái tim người hâm mộ lại gần nhau hơn, thay vì chỉ theo dõi đơn lẻ qua màn hình cá nhân.

Về mặt công nghệ, TV360 tích hợp các tính năng tua lại cho phép khán giả xem lại ngay lập tức các tình huống tranh , cùng trọng tài check "var" hay bàn thắng đẹp mà không cần đợi hết trận. Đặc biệt, yếu tố giải trí cũng được đẩy mạnh thông qua các game in-app như "Nhà tiên tri" dự đoán tỷ số hay "Lắc bóng – săn quà". Với tổng giá trị quà tặng lên tới 4,8 tỷ đồng (gồm điện thoại, tai nghe, voucher...), việc xem bóng đá giờ đây trở thành một trải nghiệm kép: Vừa thỏa mãn đam mê, vừa có cơ hội nhận quà siêu chất.

Trong thời gian qua, TV360 đã tạo dấu ấn với người yêu môn thể thao vua khi độc quyền phát sóng Euro 2024, World Cup, Ngoại hạng Anh hay V-League. Tiếp đến là sự kiện sở hữu gói bản quyền AFC lần này như một mảnh ghép quan trọng hoàn thiện chiến lược biến TV360 thành nền tảng "All-in-one" cho người yêu thể thao. Với hơn 13 triệu người dùng thường xuyên và hạ tầng chịu tải 4 triệu người xem đồng thời, nền tảng OTT này đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn kỹ thuật để phục vụ thị trường trong dài hạn.