Từ kẻ thách thức ĐT Việt Nam đến việc bị loại ê chề: Indonesia đã đi sai ở đâu?

Indonesia bước vào AFF Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên đáng gờm nhất, nhưng cuối cùng lại phải dừng bước ngay từ vòng bảng theo cách đầy thất vọng.

"Hổ giấy" chỉ mạnh trên lý thuyết

Trước AFF Cup 2026, Indonesia nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Họ sở hữu lực lượng được đánh giá cao, với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài cùng những nhân tố nhập tịch chất lượng. Indonesia từng khiến các đối thủ trong khu vực phải dè chừng và được xem là một trong những đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch.

Thế nhưng, bóng đá không phải cuộc chơi mà cứ sở hữu nhiều cá nhân tốt là sẽ tạo ra một đội tuyển mạnh. Đội bóng xứ Vạn đảo chỉ mạnh trên lý thuyết và đó có lẽ là vấn đề lớn nhất của Indonesia tại giải đấu năm nay.

Nhìn vào cách Indonesia thi đấu, có thể thấy đội bóng này vẫn thiếu sự ổn định trong cách vận hành. Khi trận đấu diễn ra đúng ý muốn, họ có thể tạo ra sức ép đáng kể. Nhưng khi đối phương kiểm soát được thế trận hoặc Indonesia rơi vào tình thế bất lợi, đội bóng này thường gặp khó khăn trong việc thay đổi cách chơi.

ĐT Indonesia hoàn toàn bất lực khi chạm trán tuyển Việt Nam.

Ở 2 trận đầu tiên trước những đối thủ khá “mềm”, Indonesia áp đặt, thắng dễ Campuchia 5-1 và hạ Timor Leste 3-0. Song, khi gặp phải đối thủ cứng như tuyển Việt Nam, Indonesia vô cùng lúng túng và lập tức đánh mất mình. Họ bất lực sau khi bị dẫn bàn và không có phương án nào phá được khối phòng ngự của tuyển Việt Nam. Hay như trận cuối gặp Singapore, Indonesia cũng chơi rất tệ sau khi bị đối thủ gỡ hoà, khi họ bị dồn vào đường cùng.

Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa một tập thể có nhiều cầu thủ mạnh trên lý thuyết và một đội tuyển thực sự trưởng thành. Với tuyển Indonesia, khi đối thủ chơi chặt chẽ, kỷ luật và chuyển trạng thái tốt, những ngôi sao nhập tịch vốn được kỳ vọng cao, gần như không thể phát huy được năng lực.

Indonesia đã mất phương hướng?

Thất bại ở AFF Cup 2026 chắc chắn sẽ tạo ra những cuộc tranh luận lớn tại Indonesia. Nhưng thay vì chỉ tìm kiếm một vài cái tên để đổ lỗi, bóng đá xứ Vạn đảo cần nhìn rộng hơn vào cách xây dựng đội tuyển.

Việc sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch hay những ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài rõ ràng giúp Indonesia nâng cao chất lượng đội hình. Tuy nhiên, điều đó chỉ phát huy hiệu quả khi các cầu thủ có thể kết nối thành một hệ thống thống nhất.

Một đội tuyển không thể chỉ dựa vào khả năng của từng cá nhân. Họ cần một lối chơi đủ rõ ràng để các cầu thủ biết mình phải làm gì khi có bóng, khi mất bóng và khi trận đấu thay đổi. Indonesia dường như vẫn đang loay hoay ở điểm này.

Khi gặp áp lực, tuyển Indonesia không còn là chính mình.

Đáng nói hơn, việc bị loại ngay vòng bảng có thể khiến những hạn chế ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một đội bóng được đánh giá cao nhưng không thể vượt qua vòng bảng sẽ phải đặt câu hỏi về tính hiệu quả của toàn bộ quá trình chuẩn bị, chứ không chỉ về một vài trận đấu.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam lại đang cho thấy điều ngược lại. HLV Kim Sang-sik không sở hữu một đội hình chỉ dựa vào những cá nhân nổi bật, mà đang xây dựng được một tập thể có tính tổ chức cao. Chiến thắng 3-0 trước Indonesia chính là minh chứng rõ nhất. Tuyển Việt Nam biết khi nào cần kiểm soát bóng, khi nào cần tăng tốc và quan trọng nhất là biết cách khai thác điểm yếu của đối thủ.

Dĩ nhiên, chưa thể chỉ dựa vào một giải đấu để kết luận ĐTQG Indonesia đã tụt hậu, bởi họ chưa triệu tập được đội hình mạnh nhất. Bóng đá nước này vẫn sở hữu tiềm năng lớn và có nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, điều quan trọng là Indonesia sẽ phản ứng như thế nào sau cú sốc ở AFF Cup.

Nếu họ tiếp tục chạy theo những cái tên và kỳ vọng lớn mà không giải quyết được bài toán về hệ thống, tuyển Indonesia có thể còn gặp nhiều thách thức ở thời gian tới, mà trước mắt là Asian Cup 2027.

Indonesia từng bước vào AFF Cup 2026 với tư cách kẻ thách thức tuyển Việt Nam. Rốt cuộc, họ rời giải với một bài học không dễ nuốt. Giờ đây, “Garuda” đang đối mặt với áp lực nặng nề, và những câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ.