Từ "kẻ đóng thế" thành người hùng Argentina: Lautaro Martínez viết nên màn báo thù đẹp nhất đời mình

Từng mất vị trí đá chính, từng hứng chịu không ít hoài nghi, Lautaro Martínez đã chọn đúng thời điểm để đáp trả tất cả.

Nếu phải chọn ra hình ảnh biểu tượng cho chiến thắng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026, đó có lẽ là khoảnh khắc Lautaro Martínez bật cao giữa vòng cấm, đón đường tạt như đặt của Lionel Messi rồi đánh đầu tung lưới Jordan Pickford.

Một cú đánh đầu đưa Argentina vào chung kết. Một cú đánh đầu giúp Lautaro hoàn tất màn "phục thù" của chính mình. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo 28 tuổi không giấu được nước mắt. Anh nghẹn ngào nhớ về tuổi thơ, về gia đình và hành trình đưa mình đến khoảnh khắc lịch sử. Rồi anh tiếp tục dành những lời đầy yêu thương cho gia đình. "Tôi muốn dành bàn thắng này cho mẹ, người chưa bao giờ ngừng dọn giường cho tôi. Điều đó còn quý giá hơn bất cứ điều gì. Và cho các con tôi, những người đã thay đổi cuộc đời tôi".

Đó không còn là câu chuyện của riêng Lautaro. Đó là cảm xúc của hàng triệu người Argentina đang nhảy múa, ôm nhau và vẫy những chiếc áo xanh - trắng trên khán đài sân Mercedes-Benz ở Atlanta.

Ít ai nghĩ rằng chỉ vài trận trước, Lautaro vẫn là cái tên gây nhiều tranh cãi. Anh khởi đầu World Cup với vai trò tiền đạo cắm số một, nhưng sau đó phải nhường vị trí cho Julián Álvarez. Không phàn nàn, không phản ứng, Lautaro chấp nhận ngồi dự bị, thay đổi cách chơi, tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, pressing và làm mọi thứ vì tập thể.

Chính sự kiên nhẫn ấy đã được đền đáp. Khi Argentina bị tuyển Anh dẫn trước và cần một người tạo khác biệt, HLV Lionel Scaloni gọi tên Lautaro. Tiền đạo Inter Milan bước vào sân và chỉ cần một khoảnh khắc để thay đổi lịch sử. Đường tạt bằng chân phải của Lionel Messi như được đo bằng thước.

Ảnh: Getty

Lautaro bật cao hơn tất cả. Jordan Pickford bất lực. Những trung vệ cao lớn của tuyển Anh cũng không thể ngăn cản. Bóng đi thẳng vào lưới. 2-1. Argentina hoàn tất màn ngược dòng.

Sau trận đấu, Lautaro tiết lộ anh đã linh cảm trước điều đó. "Tôi đã mơ về điều này. Tôi đã nói với Alexis Mac Allister rằng mình sẽ ghi bàn. Tôi cũng nói với Facundo Medina trên băng ghế dự bị rằng khi tôi vào sân, chúng tôi sẽ chiến thắng. Và hôm nay đến lượt tôi".

Anh cũng lý giải màn lội ngược dòng của Argentina. "Họ pressing suốt khoảng 60 phút và sau đó không còn đủ sức nữa. Họ lùi sâu phòng ngự, điều đó giúp chúng tôi bình tĩnh hơn, kéo giãn đội hình đối phương và rồi ghi được các bàn thắng. Sau ba năm, chúng tôi lại có mặt ở một trận chung kết World Cup".

Phía sau Lautaro lúc trả lời phỏng vấn là hàng nghìn CĐV Argentina vẫn nhảy múa không ngừng. Nico Paz cầm trống khuấy động bầu không khí, còn các đồng đội vẫn ăn mừng như thể trận đấu vừa kết thúc. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Lautaro vẫn giữ sự điềm tĩnh hiếm thấy.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Có lẽ bởi anh hiểu, khoảnh khắc này đến sau rất nhiều chờ đợi. Tiền đạo từng ghi bàn quyết định giúp Argentina vô địch Copa América giờ lại trở thành người đưa Albiceleste tiến vào thêm một trận chung kết World Cup.

Và khi được hỏi muốn nói gì sau đêm lịch sử ấy, Lautaro chỉ mỉm cười: "Đội bóng này tiếp tục chứng minh chúng tôi được tạo nên từ điều gì. Hôm nay đến lượt tôi ghi bàn, nhưng Enzo cũng đã có một bàn thắng tuyệt đẹp. Tôi chỉ muốn tận hưởng tất cả những điều này".

Có những bàn thắng chỉ thay đổi tỷ số. Nhưng cũng có những bàn thắng thay đổi cả sự nghiệp của một cầu thủ.

Với Lautaro Martínez, cú đánh đầu vào lưới tuyển Anh chắc chắn thuộc về vế thứ hai. Nó không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup, mà còn khép lại mọi hoài nghi để biến "El Toro" thành một huyền thoại trong lòng người hâm mộ Albiceleste.

Ảnh: Getty



