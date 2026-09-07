Từ Dele Alli đến Nguyễn Trọng Đại: Bài học về tính kỷ luật và cái giá của sự sa ngã

Tiếc cho Nguyễn Trọng Đại.

Tháng 11/2019, trong bộ phim tài liệu của Tottenham, Jose Mourinho từng nhìn thẳng vào mắt Dele Alli và đưa ra lời cảnh báo: "Một ngày nào đó, cậu sẽ tiếc nuối nếu không đạt được đúng cấp độ mà mình có thể chạm tới".

Lời dự đoán ấy đã trở thành một thực tế nghiệt ngã. Từ ngôi sao được định giá 150 triệu euro, từng vượt mặt cả Steven Gerrard lẫn Frank Lampard về chỉ số ở tuổi 21, Dele Alli sụp đổ không phanh. Sự hời hợt, thói quen sinh hoạt vô độ và việc đánh mất kỷ luật trên sân tập đã dập tắt sự nghiệp của thần đồng bóng đá Anh.

Bi kịch "sớm nở chóng tàn" của Dele Alli không phải là câu chuyện cá biệt ở Premier League. Nhìn về bóng đá Việt Nam, người hâm mộ cũng phải lắc đầu ngán ngẩm trước một vết trượt dài mang tên Nguyễn Trọng Đại. Nếu Alli là nốt trầm tiếc nuối của xứ sở sương mù, thì Trọng Đại chính là vết xước của thế hệ U23 Thường Châu 2018.

Trọng Đại (thứ 3 từ trái qua) để lại nhiều tiếc nuối cho bóng đá Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Cầu thủ sớm nở chóng tàn

Khoảng một thập kỷ trước, Trọng Đại từng có tất cả trong tay. Trưởng thành từ lò Viettel, anh sở hữu tố chất hoàn hảo của một ngôi sao lớn: thể hình lý tưởng (1,84m), tư duy chiến thuật thông minh cùng lối chơi điềm đạm, tinh tế. Tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, chính Trọng Đại - chứ không phải Quang Hải hay Hoàng Đức mới là người đeo băng đội trưởng, đóng vai trò thủ lĩnh dẫn dắt U19 Việt Nam giành vé lịch sử dự FIFA U20 World Cup 2017. Anh tiếp tục cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích Á quân tại Thường Châu năm 2018, đăng quang V.League 2020 cùng Viettel và từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG vào năm 2021.

Thế nhưng, cũng giống như Dele Alli, khi đỉnh cao sự nghiệp mở ra trước mắt, Trọng Đại lại tự dập tắt tương lai của chính mình. Ánh hào quang đến quá sớm cùng những cám dỗ ngoài sân cỏ đã xô ngã tiền vệ tài hoa. Sự nghiệp của anh tụt dốc không phanh bằng hàng loạt án kỷ luật sinh hoạt và sự sa sút chuyên môn. Anh bị Viettel thanh lý vào năm 2022, rồi tiếp tục bị Nam Định hủy hợp đồng trước thời hạn vào tháng 6/2023 do vi phạm nghiêm trọng quy chế đội bóng. Bị đá văng khỏi môi trường đỉnh cao, cựu đội trưởng U19 Việt Nam lâm vào cảnh thất nghiệp, thậm chí phải rao bán sim điện thoại để trang trải cuộc sống.

Trọng Đại từ ngôi sao sân cỏ đến thất nghiệp (Ảnh: Sport5)

Dù từng nỗ lực làm lại từ con số 0 trong màu áo Gia Định FC hay Long An, vòng xoáy lận đận vẫn chưa buông tha tiền vệ sinh năm 1997. Sự chua chát nhất diễn ra vào tối 6/9/2026, khi Trọng Đại bất ngờ đăng dòng trạng thái công khai tìm việc làm trên trang cá nhân ở tuổi 29.

"Mọi người ơi, ai có công việc gì tốt dễ làm không cho em xin tham khảo giúp em với ạ!".

Dòng trạng thái xin việc thẳng thắn nhưng đầy trăn trở này nhanh chóng khiến dư luận và người hâm mộ không khỏi chạnh lòng. Cả Dele Alli lẫn Nguyễn Trọng Đại đều là những minh chứng khắc nghiệt cho một sự thật, trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, tài năng thiên bẩm chỉ là tấm vé gửi xe, còn tính kỷ luật mới là thứ giữ cho cầu thủ tồn tại. Khi đôi chân không còn đặt trên mặt đất và bản lĩnh gục ngã trước những cám dỗ, cái giá phải trả luôn là sự đào thải không thương tiếc.

Nhìn những đồng đội cùng lứa như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh... liên tục gặt hái danh hiệu và sở hữu những bản hợp đồng lót tay hàng chục tỷ đồng, hình ảnh Trọng Đại chật vật lên mạng xã hội xin việc ở tuổi 29 là một bài học với nhiều cầu thủ. Ánh hào quang tuổi trẻ dù chói lọi đến đâu cũng chỉ là thoáng qua, nếu thiếu đi sự chuyên nghiệp và sự tôn trọng với nghề, di sản cuối cùng còn lại sẽ chỉ là những từ "giá như" đầy tiếc nuối.

Tuy nhiên, tuổi 29 chưa phải là hồi kết của một đời người. Quá khứ lầm lỡ không thể xóa bỏ, nhưng tương lai vẫn nằm trong tay anh. Trọng Đại hãy mạnh mẽ đứng dậy để thay đổi bản thân. Bởi chỉ cần giữ được sự kỷ luật và lòng tự trọng, cơ hội để anh làm lại dù trên sân cỏ hay ở một hành trình mới vẫn luôn rộng mở.