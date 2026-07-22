Từ cú "trượt tay" đăng ảnh bạn gái xinh đẹp lên Instagram có 135 triệu followers, Mbappe nay công khai nắm tay nàng dạo chơi hậu World Cup gây sốt

Chuyện tình của Kylian Mbappé và nữ diễn viên Ester Expósito không còn là tin đồn. Sau màn "lỡ tay" đăng rồi xóa ảnh bạn gái trên Instagram gây bão, Mbappe tiếp tục bị bắt gặp công khai nắm tay mỹ nhân Tây Ban Nha dạo chơi sau World Cup 2026.

Nếu vài ngày trước, Kylian Mbappé khiến mạng xã hội dậy sóng vì cú "trượt tay" khi vô tình đăng rồi xóa bức ảnh của bạn gái - nữ diễn viên Ester Expósito - trên Instagram có hơn 135 triệu người theo dõi, thì giờ đây ngôi sao Real Madrid dường như không còn ngại công khai chuyện tình cảm.

Mới đây, nhiều đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Mbappé và Ester nắm tay nhau dạo chơi ở Miami sau World Cup 2026. Cả hai sánh bước sát cạnh, nắm chặt tay nhau giữa đám đông và đội ngũ vệ sĩ hộ tống. Trong clip, Mbappé diện sơ mi kẻ sọc màu be - đen kết hợp quần tối màu, đội mũ lưỡi trai đen. Tiền đạo người Pháp liên tục quan sát xung quanh trong khi vẫn nắm tay bạn gái.

Về phía Ester Expósito, nữ diễn viên người Tây Ban Nha chọn hai outfit khác nhau trong những lần xuất hiện. Ở một phân cảnh, cô diện chiếc váy quây màu đen ôm sát, búi tóc gọn, cầm túi xách đen và ví cầm tay màu trắng. Trong phân cảnh còn lại, mỹ nhân 25 tuổi thay sang áo sơ mi xanh oversized, vẫn giữ kiểu tóc búi cao thanh lịch. Dù mặc trang phục đơn giản, Ester vẫn nổi bật với nhan sắc sắc sảo cùng thần thái ngôi sao.

Nguồn: Marca, royal.whitegossip

Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất chính là sự thoải mái của cả hai. Không còn né tránh ống kính như trước, Mbappé và Ester bước đi tự nhiên giữa đám đông. Những cử chỉ nắm tay liên tục khiến nhiều người cho rằng cặp đôi đã chính thức bước sang giai đoạn công khai mối quan hệ.

Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mbappé vô tình đăng một bức ảnh của Ester mặc áo cổ vũ ĐT Pháp lên Instagram Story rồi nhanh chóng xóa đi. Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, hàng loạt người hâm mộ đã kịp chụp màn hình và chia sẻ khắp mạng xã hội, khiến tin đồn hẹn hò giữa hai người bùng nổ hơn bao giờ hết.

Ảnh: IGNV

Trước đó, Ester cũng lần đầu xuất hiện để cổ vũ tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng cô muốn ở bên Mbappé trong giai đoạn đội tuyển trải qua thất bại tại bán kết.

Ester Expósito sinh năm 2000, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Cô được khán giả toàn cầu biết đến qua vai Carla Rosón trong series đình đám Élite của Netflix. Sở hữu hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram, Ester còn là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp, thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang quốc tế.

Về phía Mbappé, dù tuyển Pháp không thể góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026, đội trưởng Les Bleus vẫn có một giải đấu ấn tượng về mặt cá nhân và tiếp tục là một trong những ngôi sao được truyền thông săn đón nhiều nhất. Có lẽ sau những ồn ào trên sân cỏ, tiền đạo 27 tuổi đang tận hưởng quãng nghỉ hiếm hoi bên người đẹp đã chiếm trọn trái tim anh.

Nhan sắc bạn gái Mbappe (Ảnh: IGNV)

Tú Tú.