Từ chức hàng loạt, quan chức LĐBĐ Malaysia bất ngờ nhận lời nhắn đặc biệt từ AFC

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lên tiếng sau khi toàn bộ Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đồng loạt từ chức, trong bối cảnh bóng đá nước này rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng liên quan đến vấn đề quản trị và nhập tịch cầu thủ. Động thái từ chức tập thể được xem là chưa từng có tiền lệ trong khu vực, phản ánh mức độ căng thẳng và sức ép lớn mà FAM đang phải đối mặt từ FIFA, AFC cũng như dư luận trong nước.

Theo thông tin được công bố, toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025–2029 đã nộp đơn từ chức có hiệu lực ngay lập tức. Phía FAM khẳng định đây là quyết định tự nguyện, được thống nhất nhằm bảo vệ lợi ích lâu dài của bóng đá Malaysia và tạo điều kiện để quá trình rà soát, đánh giá độc lập từ các tổ chức quốc tế được tiến hành minh bạch, khách quan. Việc từ chức diễn ra sau khi FAM bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ liên quan đến những nghi vấn về hồ sơ nhập tịch cầu thủ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của nền bóng đá nước này.

Tổng thư ký AFC – ông Windsor Paul John

Trước diễn biến trên, Tổng thư ký AFC – ông Windsor Paul John – bày tỏ sự bất ngờ nhưng đồng thời đánh giá cao quyết định của các quan chức FAM.

"Tôi thực sự bất ngờ khi chứng kiến cách Ban Chấp hành FAM đưa ra quyết định này. Với tư cách người ngoài cuộc, tôi hiếm khi thấy một cuộc từ chức mang tính tập thể, đồng thuận và đầy tinh thần đoàn kết như vậy, vì sự phát triển của bóng đá quốc gia", ông Windsor chia sẻ trong buổi họp báo cùng Phó Tổng thư ký AFC, Vahid Kardany.

"Không có lợi ích cá nhân nào ở đây. Họ đều thống nhất rằng đây là điều đúng đắn cần làm. Đó là một quyết định dũng cảm và xứng đáng được tôn trọng", - ông Windsor tiếp.

AFC cũng xác nhận sẽ phối hợp cùng FIFA để hỗ trợ FAM trong giai đoạn chuyển tiếp, bao gồm việc đánh giá lại toàn bộ hệ thống quản trị, cơ cấu điều hành và các quy trình liên quan đến đăng ký cầu thủ. Mục tiêu của quá trình này là xác định những lỗ hổng trong quản lý, tăng cường tính minh bạch và giúp bóng đá Malaysia sớm ổn định trở lại theo các chuẩn mực quốc tế. Trong thời gian chờ tái cấu trúc, các hoạt động bóng đá của Malaysia vẫn được duy trì dưới sự giám sát của các tổ chức cấp cao.

Sự việc lần này được xem là một cú sốc lớn với bóng đá Malaysia, đồng thời là lời cảnh báo mạnh mẽ về công tác quản trị trong khu vực Đông Nam Á. Việc AFC trực tiếp lên tiếng và tham gia hỗ trợ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cũng như quyết tâm của các cơ quan điều hành bóng đá châu lục trong việc bảo vệ tính minh bạch, công bằng của các giải đấu quốc tế.