Từ chấn thương của Thái Sơn đến nỗi lo cho các cầu thủ trẻ

Thua CAHN 2-3 tại Hàng Đẫy, Ninh Bình FC không chỉ chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại trên mọi đấu trường (bao gồm 11 trận không thua tại V.League) mà còn đón nhận hung tin, khi tân binh Nguyễn Thái Sơn dính chấn thương nặng ngay trong trận ra mắt.

Đó là phút 70, tức chỉ 24 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, tiền vệ sinh năm 2004 đột nhiên ngã xuống dù không va chạm với ai. Rời sân trên cáng, những phút còn lại người hâm mộ nhìn thấy Thái Sơn ngồi trầm tư trong khu kỹ thuật với đầu gối quấn băng kín. Thời điểm trận đấu kết thúc, anh cũng không thể tự đi mà phải nhờ trợ lý cõng vào phòng thay đồ.

Theo tiết lộ sau đó, Thái Sơn " bị đứt gần hết dây chằng chéo trước" và "cần phải phẫu thuật để có thể trở lại sân cỏ". Nhiều khả năng tiền vệ 22 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng. Mùa giải này coi như khép lại và anh phải nỗ lực rất nhiều cho ngày tái xuất.

Chấn thương của Thái Sơn là điều không ai mong muốn, tuy nhiên hình ảnh cầu thủ người Thanh Hóa buồn bã với ánh mắt vô định khi được trợ lý cõng ra khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng nên có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho những cầu thủ U23 Việt Nam phải cày ải suốt thời gian qua để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại VCK U23 châu Á vừa qua, Thái Sơn đá chính cả 6 trận với tổng thời gian thi đấu lên đến 544 phút, chỉ ít hơn duy nhất Nhật Minh trong đội U23 Việt Nam và đứng thứ ba toàn giải. Trước đó, anh cũng góp mặt trong cả 4 trận tại SEA Games 33, bao gồm màn trình diễn xuất sắc ở trận chung kết với U22 Thái Lan. Bên cạnh đó, Thái Sơn còn tham dự giải giao hữu Panda Cup 2025, giải U23 Đông Nam Á 2025 và chơi 4 trận trong màu áo ĐQTG tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Tất nhiên, là một trụ cột của CLB Đông Á Thanh Hóa, Thái Sơn ra sân 9 trận tại LPBank V.League 2025/26 và 1 trận ở Cúp quốc gia. Thêm 20 trận kể từ đầu năm dương lịch 2025, tính tổng cộng, tiền vệ sinh năm 2004 đã thi đấu khoảng 50 trận ở mọi đấu trường cả cấp CLB và đội tuyển trong năm qua. Cần lưu ý thêm, Thái Sơn cùng nhiều cầu thủ U23 khác không có quãng nghỉ giữa hai mùa giải (vốn chỉ có 1 tháng rưỡi) vì tham giải giải U23 Đông Nam Á 2025.

Con số này là quá nhiều so với mặt bằng chung các cầu thủ Việt Nam. Hơn nữa, với vai trò tiền vệ trung tâm vừa giữ nhịp, vừa thu hồi bóng, thoát pressing và kéo bóng lên phía trước, Thái Sơn luôn di chuyển không ngừng và chơi bóng cường độ cao. Việc tham dự giải đấu ngắn ngày với mật độ trung bình 3 ngày/trận như VCK U23 châu Á vừa qua, lại có 2 trận đá 120 phút, khiến cơ thể của tiền vệ 22 tuổi chịu sự thử thách rất lớn. Và như đã thấy, Thái Sơn đã đến giới hạn chịu đựng và ngã xuống sân Hàng Đẫy vào phút 70.

Đoàn Văn Hậu cũng chấn thương trong trận thắng của CAHN trước Ninh Bình FC.

Trùng hợp là không chỉ Thái Sơn, nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 cũng gặp chấn thương nghiêm trọng với dây chằng. Ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2026, Bùi Vĩ Hào phải nói lời chia tay, sau đó được xác định chấn thương xương mác phải và cần 2 tháng điều trị phục hồi. Vào năm ngoái, chính Vĩ Hào đã phải nghỉ dài hạn vì đứt dây chằng delta cổ chân phải và nứt xương mác.

Hai giải đấu vừa qua, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Nguyễn Văn Trường, người đứt dây chằng đầu gối tại Panda Cup 2025 và vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Hiện Hiểu Minh, vì chấn thương tương tự ở VCK U23 châu Á 2026 đã được dự đoán mất 10 tháng để hồi phục sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi.

Trong sự trùng hợp, ở trận đấu Thái Sơn gặp ác mộng, Đoàn Văn Hậu - một cựu U23 Việt Nam, cũng rời sân với cái chân băng kín. Cầu thủ của CAHN bị chấn thương hành hạ nhiều năm qua và chỉ mới tái xuất sân cỏ. Rất may, sau chẩn đoán vào sáng 2/2, Văn Hậu được xác định chỉ bị căng cơ ở bắp chân phải.

Tuy vậy, trường hợp của Văn Hậu là lời nhắc nhở cho những người làm bóng đá Việt Nam về việc sử dụng các cầu thủ trẻ. Họ còn một tương lai dài trước mắt và việc cày ải quá nhiều ở độ tuổi đang phát triển có thể mang đến nguy hại về sau.