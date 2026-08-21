Từ bản lĩnh Mỹ Đình đến thử thách Rajamangala

Hai bàn thắng của Nguyễn Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại Malaysia 2-0 tại Mỹ Đình, khép lại vòng bán kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỉ số 4-0. Tấm vé chung kết được giành theo cách thuyết phục, nhưng niềm vui ấy cần nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung khi Thái Lan đang chờ thầy trò HLV Kim Sang-sik tại Rajamangala.

Sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia, thử thách cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup là Thái Lan

Chiến thắng áp đảo từ dấu ấn tập thể

Với lợi thế hai bàn từ lượt đi, đội tuyển Việt Nam có đủ điều kiện lựa chọn cách tiếp cận an toàn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kim Sang-sik không nhập cuộc với tâm thế bảo toàn kết quả. Đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng, duy trì sức ép và tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành Malaysia.

Việc trận đấu chưa được khai thông trong hiệp một chủ yếu đến từ sự xuất sắc của thủ môn Azri Ghani. Malaysia lùi đội hình thấp, tập trung quân số trước vòng cấm và cố gắng kéo trận đấu vào trạng thái giằng co. Nhưng kế hoạch ấy chỉ tồn tại đến khi HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son vào sân.

Tiền đạo này xuất hiện khoảng phút 60 và nhanh chóng đem lại khác biệt. Hai phút sau, Xuân Son chớp thời cơ từ tình huống bóng bật ra sau cú dứt điểm của Trương Tiến Anh để mở tỉ số. Cuối trận, anh tiếp tục thể hiện sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm khi ghi bàn từ góc hẹp, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0.

Cách Xuân Son bước vào trận đấu và lập tức thay đổi cục diện phản ánh một trong những ưu điểm lớn nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay: Chiều sâu lực lượng. HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu.

Ông có thể điều chỉnh con người tùy theo diễn biến, giữ những quân bài quan trọng trên ghế dự bị và tung họ vào khi đối phương bắt đầu suy giảm thể lực. Trong hai lượt bán kết, Xuân Son ghi ba trong tổng số bốn bàn của đội tuyển Việt Nam. Truyền thông khu vực đánh giá sự xuất hiện của anh là bước ngoặt trong trận lượt về, khi khả năng càn lướt và dứt điểm khiến hệ thống phòng ngự Malaysia không thể tiếp tục đứng vững.

Cú đúp của Xuân Son là điểm sáng rõ nhất, nhưng chiến thắng trước Malaysia không phải thành quả của riêng một cá nhân. Đó là kết quả của một hệ thống đã được HLV Kim Sang-sik xây dựng theo hướng linh hoạt, cạnh tranh và không phụ thuộc vào đội hình cố định. Trong hiệp một, dù chưa ghi bàn, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sự chủ động với nhiều phương án tiếp cận khung thành. Các cầu thủ tấn công di chuyển rộng, hai biên thường xuyên dâng cao, còn tuyến giữa giữ được quyền kiểm soát. Malaysia gần như không thể tạo ra sức ép đủ lớn để đặt đội chủ nhà vào tình trạng hỗn loạn.

Điều đáng ghi nhận hơn là tâm lý thi đấu. Bài học thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup 2014 từng được nhắc lại trước trận, khi Việt Nam thắng 2-1 trên sân khách nhưng thua 2-4 tại Mỹ Đình. Lần này, đội bóng áo đỏ không để quá khứ lặp lại. Thay vì bước vào trận đấu với nỗi lo đánh mất lợi thế, tuyển Việt Nam chơi chủ động và tìm cách gia tăng cách biệt.

Sau bàn mở tỉ số, các cầu thủ cũng không bị cuốn vào trạng thái hưng phấn quá mức. Đội chủ nhà giảm nhịp hợp lý, kiểm soát thế trận và tiếp tục chờ khoảng trống. Bàn thắng thứ hai của Xuân Son đến như hệ quả của việc Malaysia buộc phải dâng cao trong khi đã suy giảm thể lực. Đó là hình ảnh của một đội bóng trưởng thành: Biết tấn công khi cần, biết quản trị lợi thế và biết kết liễu đối thủ đúng thời điểm.

Cuộc tái ngộ nhiều duyên nợ

Chiến thắng với tổng tỉ số 4-0 là rất thuyết phục, nhưng không đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn hoàn hảo. Việc tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một cho thấy khâu dứt điểm vẫn là vấn đề cần cải thiện. Trước Malaysia, thủ môn Azri Ghani chơi xuất sắc. Nhưng ở trận chung kết, số cơ hội dành cho Việt Nam có thể ít hơn đáng kể. Thái Lan sở hữu kinh nghiệm, khả năng tổ chức và chất lượng phòng ngự cao hơn. Nếu những tình huống thuận lợi tiếp tục bị bỏ lỡ, đội tuyển Việt Nam có thể phải trả giá.

Thể lực cũng là bài toán đáng quan tâm. Trận chung kết lượt đi diễn ra chỉ ba ngày sau trận bán kết lượt về. Việt Nam còn phải di chuyển từ Hà Nội sang Bangkok, trong khi Thái Lan có thêm thời gian nghỉ và không phải rời sân nhà. Việc HLV Kim Sang-sik xoay tua đội hình ở bán kết phần nào giúp phân phối khối lượng thi đấu. Tuy vậy, cường độ của trận chung kết tại Rajamangala sẽ khác hoàn toàn. Những cầu thủ thường xuyên ra sân cần được hồi phục tốt, trong khi các phương án dự bị phải duy trì trạng thái sẵn sàng.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận tranh chức vô địch không ai khác ngoài Thái Lan. “Voi chiến” vượt qua Singapore với tổng tỉ số 4-3, dù bất ngờ thua 1-2 trên sân nhà ở bán kết lượt về. Trong khi Việt Nam tiến vào chung kết với tổng tỉ số 4-0, Thái Lan đã trải qua những phút đầy khó khăn trước đội bóng đảo quốc. Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong trận chung kết ASEAN Cup, đồng thời là lần thứ tư trong lịch sử giải đấu. Trong ba lần tranh ngôi vô địch trước đây, Việt Nam thắng vào các năm 2008 và 2024, còn Thái Lan đăng quang năm 2022.

Rajamangala cũng là nơi lưu giữ những ký ức đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Năm 2008, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 tại đây ở chung kết lượt đi, đặt nền móng cho chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên. Đến năm 2024, Việt Nam tiếp tục thắng đối thủ 3-2 trên chính sân đấu này để đăng quang với tổng tỉ số 5-3. Nhưng ký ức không thể thay thế cho sự chuẩn bị. Thái Lan có thể đã bộc lộ những khoảng trống trước Singapore, song họ vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực, giàu kinh nghiệm trong các trận đấu lớn và có khả năng trừng phạt mọi sai lầm.

Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra lúc 20h ngày 22.8 tại sân Rajamangala, trước khi hai đội tái đấu lúc 20h ngày 26.8 trên sân Mỹ Đình. Việc được chơi trận lượt về trên sân nhà là lợi thế đáng kể, nhưng muốn biến Mỹ Đình thành nơi quyết định chức vô địch, tuyển Việt Nam trước hết phải đứng vững tại Bangkok.

Chiến thắng trước Malaysia đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết lần thứ ba liên tiếp và nối dài chuỗi bất bại lên 24 trận. Quan trọng hơn, đội bóng đang cho thấy nhiều cách để chiến thắng: Tấn công áp đảo trước đối thủ yếu hơn, phòng ngự phản công trên sân khách, kiểm soát lợi thế và sử dụng chiều sâu đội hình để tạo khác biệt.

Xuân Son và Đình Bắc cùng có 5 bàn, đem đến cho HLV Kim Sang-sik nhiều lựa chọn trên hàng công. Sau trận bán kết, truyền thông Thái Lan cũng xem phong độ của Xuân Son là một trong những mối đe dọa lớn trước hai trận chung kết.

Tuy nhiên, trận đấu tại Rajamangala sẽ không được giải quyết chỉ bằng phong độ của một tiền đạo. Việt Nam cần giữ được sự cân bằng ở trung tuyến, hạn chế khả năng kiểm soát của Thái Lan và tránh để bầu không khí khán đài kéo trận đấu vào trạng thái nóng vội. Một kết quả thuận lợi trên sân khách sẽ tạo nền tảng quan trọng trước trận quyết định tại Mỹ Đình. Dư âm chiến thắng Malaysia đem lại niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam có đủ con người, bản lĩnh và khả năng điều chỉnh để bảo vệ chức vô địch. Nhưng cánh cửa cuối cùng luôn là cánh cửa khó mở nhất.