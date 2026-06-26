Một bộ truyện tranh Nhật Bản đã dự đoán đúng kịch bản World Cup.

Fantasista - thường được biết đến với tên "Vũ điệu trên sân cỏ" tại Việt Nam - là bộ truyện tranh nổi tiếng về bóng đá Nhật Bản. Tác giả Michiteru Kusaba trong quá trình sáng tác không chỉ dày công đến tận nơi nghiên cứu bóng đá tại nhiều quốc gia châu Âu mà còn có mối liên hệ với nhiều cầu thủ nổi tiếng của Nhật Bản như Keisuke Honda hay Takashi Inui.

Trong những tập truyện được phát hành cách đây hơn 10 năm, Fantasista đã đưa đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng đấu cùng với 2 đội châu Âu và 1 đội châu Phi tại World Cup. Tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng với 5 điểm sau 1 trận thắng và 2 trận hòa. Trùng hợp là tại World Cup 2026, đội bóng xứ Mặt trời cũng vượt qua vòng bảng với 5 điểm sau khi gặp 2 đội châu Âu (Hà Lan, Thụy Điển) và 1 đội châu Phi (Tunisia).

Danh thủ Keisuke Honda (trái) cũng là một nhân vật trong truyện Fantasista

Đặc biệt, sự trùng hợp còn xuất hiện ở lượt trận đầu tiên vòng knock-out. Trong truyện Fantasista, đội tuyển Nhật Bản gặp Brazil. Và tại World Cup 2026, Nhật Bản cũng gặp Brazil.

Những kịch bản tiếp theo của Fantasista rất thú vị và đầy ắp bước ngoặt khó tin. Nhật Bản đánh bại Brazil của nhân vật lấy theo hình tượng Neymar để lọt vào vòng tiếp theo. Nhưng chấn thương của trụ cột khiến đội bóng xứ Mặt trời mọc thất thế và dừng bước trước tuyển Đức. Sau đó, Đức là đội lên ngôi vô địch.

Hình tượng nhân vật cầu thủ Brazil được lấy cảm hứng từ Neymar (áo vàng)

Vào thời điểm 10 năm trước, tác giả Michiteru Kusaba tâm sự rằng ông hoàn toàn có thể viết rằng Nhật Bản vô địch World Cup. Nhưng dù là truyện tranh, ông cho rằng vẫn cần những sự chân thực và cân bằng cho thế giới bóng đá. Do đó, tác giả Michiteru Kusaba đã để đội tuyển Nhật Bản dừng bước ở vòng loại trực tiếp.

Liệu rằng đội tuyển Nhật Bản có thể làm giống như kịch bản của Fantasista và đánh bại Brazil trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup? Hãy đón chờ cuộc đọ sức diễn ra lúc 0h00 ngày 30/6.

Highlights trận đấu Tunisia 0-4 Nhật Bản



