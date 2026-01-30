Truyền thông Thái Lan thừa nhận: “Xuân Son là số một Đông Nam Á”

Truyền thông bóng đá Thái Lan đang dành sự chú ý đặc biệt cho phong độ ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong màu áo CLB Thép Xanh Nam Định tại ASEAN Club Championship 2025–26. Sau những màn trình diễn nổi bật gần đây, nhiều trang tin và fanpage bóng đá của xứ Chùa Vàng thẳng thắn đánh giá Son là tiền đạo hay nhất khu vực Đông Nam Á hiện tại.

Trang fanpage Buriram Prankster v2, vốn có lượng theo dõi lớn ở Thái Lan, miêu tả Xuân Son hội tụ đầy đủ yếu tố của một trung phong hiện đại — tốc độ, sức mạnh, khả năng chọn vị trí và sự lạnh lùng trong dứt điểm quyết định — và không ngần ngại đặt anh lên vị trí số 1 so với phần còn lại Đông Nam Á.

Xuân Son là "hung thần" với các hàng thủ đối địch (Ảnh: CLB Nam Định).

Những lời khen này được đưa ra sau khi Son tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 3–0 của Nam Định trước Lion City Sailors, với 2 bàn thắng giúp đội bóng thành Nam tiến vào bán kết giải đấu cấp CLB Đông Nam Á. Hiệu suất ghi bàn ấn tượng của cầu thủ này — đứng đầu danh sách Vua phá lưới tại giải với 7 pha lập công sau 3 trận — càng củng cố lập luận cho vị thế hàng đầu khu vực mà truyền thông Thái Lan dành cho anh.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc nội, đánh giá từ Thái Lan phần nào phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Xuân Son trong bóng đá Đông Nam Á, khiến anh trở thành một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất ở khu vực hiện nay.