Ấn phẩm này thống kê rằng trong tháng 9, chỉ có 28 đội tuyển trống lịch. Các đội thuộc UEFA phải tham dự vòng bảng Nations League, các đội châu Mỹ và châu Phi đá vòng loại World Cup 2026 trong khi một nửa châu Á bước vào vòng loại 3 World Cup 2026.

Vì vậy, những khách quen như Uzbekistan, Serbia, Kenya hay Iran sẽ không thể hẹn xếp lịch thi đấu với ĐT Nga . Số đội tuyển rảnh rỗi còn lại thường là không thể giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 nên Nga có rất ít lựa chọn. Do đó, theo Sports Daily thì so với những Lào, Campuchia hay Bangladesh… “ĐT Nga đã gặp may khi được Việt Nam mời”.

Trang tin của Nga viết: “Đã qua rồi cái thời chúng ta nghĩ rằng không phải đối tác nào cũng có thể dễ dàng sắp xếp một trận đấu với Nga. Trong tháng 9 chỉ có 28 đội tuyển chưa thi đấu chính thức, nhưng 11 đội đã tìm được phương án đá giao hữu.

Thầy trò HLV Karpin không có nhiều lựa chọn

Vì vậy chúng ta chỉ còn Đông Timor, Brunei, Lào, Mông Cổ, Bhutan, Singapore, Ma Cao, Sri Lanka, Yemen, Bangladesh, Nepal, Campuchia. Không có đội tuyển châu Âu nào trong danh sách đối thủ tiềm năng của Nga . So với các lựa chọn hiện tại thì Thái Lan và Việt Nam đã là tối ưu rồi.

Về mặt lý thuyết, các đội như Đông Timor, Brunei, Lào, Mông Cổ, Bhutan, Singapore, Ma Cao, Sri Lanka, Yemen, Bangladesh, Nepal sẽ sẵn sàng thi đấu với Nga. Nhưng nếu bạn hướng tới mục tiêu tối đa, bạn sẽ đạt được điều tốt nhất. Vâng, trong trường hợp này tốt nhất là Thái Lan và Việt Nam”.

Chuyên gia Rinat Dasaev cũng chung quan điểm: “Nếu so với Serbia, Việt Nam và Thái Lan có lẽ là gương mặt không mấy quen thuộc. Tuy nhiên, cả hai đều thi đấu tại Asian Cup. Thái Lan có thể đã tạo nên một cơn sốt nhỏ khi họ tiến vào vòng 1/8 với Uzbekistan và khiến đối thủ phải chịu đựng cho đến phút cuối cùng”.