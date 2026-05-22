Truyền thông Mali dè chừng sức mạnh Việt Nam trước World Cup 2026

Lễ bốc thăm VCK FIFA U17 World Cup 2026 đã đưa U17 Việt Nam vào bảng G cùng những đối thủ đáng gờm gồm U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Ngay sau khi kết quả được công bố, giới truyền thông Mali đã dành sự quan tâm đặc biệt cho đại diện Đông Nam Á, thậm chí đưa ra nhiều cảnh báo về khả năng tạo bất ngờ của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Dù được xem là một trong những nền bóng đá trẻ mạnh nhất châu Phi, U17 Mali không hề tỏ ra chủ quan. Nhiều bài viết trên báo chí nước này nhận định U17 Việt Nam là đối thủ khó lường nhờ sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây.

U17 Việt Nam thuộc bảng G.

U17 Việt Nam tạo dựng vị thế mới

Theo truyền thông Mali, việc U17 Việt Nam giành vé dự World Cup không còn là bất ngờ. Đại diện châu Á đã có những bước tiến mạnh mẽ ở cấp độ trẻ trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là khả năng tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu đầy lì lợm.

Nhà báo Oumar Sangare của Mali Actu cho rằng các đội trẻ Việt Nam đang ngày càng cho thấy sự trưởng thành về chiến thuật. Ông đánh giá U17 Việt Nam sở hữu lối đá kỷ luật, biết cách duy trì cự ly đội hình và luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ trước những đối thủ mạnh hơn.

Đây không phải lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam khiến các đối thủ ngoài Đông Nam Á phải dè chừng. Trước đó ở đấu trường U17 châu Á, truyền thông Yemen cũng từng xem U17 Việt Nam là “chướng ngại lớn” của đội nhà.

Việc được các đối thủ đánh giá cao cho thấy hình ảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang thay đổi tích cực trên bản đồ thế giới. Không còn bị xem là đội bóng lót đường, U17 Việt Nam giờ đây được nhìn nhận như một tập thể có tổ chức và đủ sức tạo nên khác biệt nếu đối thủ chủ quan.

U17 Việt Nam được đối thủ coi trọng.

Mali mạnh nhưng không hoàn hảo

Dù vậy, thử thách dành cho U17 Việt Nam chắc chắn vẫn vô cùng lớn. Mali là một trong những “ông lớn” của bóng đá trẻ thế giới với hàng loạt thành tích ấn tượng ở cấp độ U17. Đại diện Tây Phi từng vào chung kết U17 World Cup 2015, giành hạng ba năm 2023 và luôn nổi bật bởi nền tảng thể lực sung mãn cùng tốc độ cực cao.

Giới chuyên môn nhận định điểm mạnh lớn nhất của U17 Mali nằm ở khả năng pressing quyết liệt, chuyển đổi trạng thái nhanh và sức mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi. Đây là kiểu đối thủ thường khiến nhiều đội bóng châu Á gặp khó khăn ngay từ những phút đầu trận.

Tuy nhiên, báo chí quốc tế cũng cho rằng Mali không phải tập thể hoàn hảo. Các đội trẻ châu Phi đôi khi thiếu ổn định trong khâu tổ chức phòng ngự và dễ để lộ khoảng trống nếu bị kéo vào thế trận kiểm soát bóng. Đây có thể là cơ hội để U17 Việt Nam khai thác bằng những pha phối hợp nhỏ hoặc phản công tốc độ.

Trong khi đó, U17 Bỉ được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng G nhờ nền tảng đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu. Đại diện UEFA sở hữu lối chơi hiện đại, kiểm soát bóng tốt và tư duy chiến thuật rất bài bản. U17 New Zealand lại nổi bật với nền tảng thể lực và phong cách thi đấu khó chịu.

Sau thành công ở giải U17 châu Á, giờ là lúc U17 Việt Nam tập trung hướng về World Cup.

Cơ hội vẫn rộng mở cho thầy trò Cristiano Roland

Dù rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng, U17 Việt Nam vẫn có quyền hy vọng. Với thể thức mới của FIFA, 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn sẽ giành vé đi tiếp vào vòng knock-out. Điều đó mở ra cơ hội cho những đội bóng biết tận dụng từng điểm số ở vòng bảng.

So với nhiều bảng đấu có sự xuất hiện của các “đại gia” như Brazil, Argentina hay Đức, bảng G được xem là vừa sức hơn với U17 Việt Nam. Điều quan trọng là thầy trò HLV Cristiano Roland cần duy trì được sự tập trung, giữ kỷ luật chiến thuật và tận dụng tối đa những thời cơ phản công.

Việc truyền thông Mali công khai cảnh báo đội nhà về sức mạnh của U17 Việt Nam phần nào cho thấy đại diện Đông Nam Á không còn bị đánh giá thấp ở sân chơi thế giới. Và biết đâu, chính sự tôn trọng ấy sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trước hành trình lịch sử tại Qatar cuối năm nay.