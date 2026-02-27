Truyền thông Malaysia lo ngay ngáy khi CAS tạm hoãn quyết định trong vụ FAM và 7 cầu thủ "nhập lậu"

Truyền thông Malaysia trong ngày 27/2 đồng loạt phản ứng mạnh mẽ sau khi Court of Arbitration for Sport (CAS) bất ngờ tạm hoãn công bố phán quyết cuối cùng liên quan kháng cáo của Football Association of Malaysia (FAM) và nhóm bảy cầu thủ nhập tịch. Ban đầu, mọi kỳ vọng đều đổ dồn vào phiên xử diễn ra tại Lausanne (Thụy Sĩ) ngày 26/2, nhưng thay vì một kết luận rõ ràng, CAS cho biết cần thêm thời gian để xem xét hồ sơ, khiến thời điểm công bố quyết định lùi sang tuần sau.

Tờ Berita Harian – nhật báo thể thao lớn của Malaysia – trích lời các cây bút gọi đây là “khoảnh khắc căng thẳng” và nhận định cổ động viên bóng đá nước này sẽ phải tiếp tục chờ đợi kết quả vụ án. Tờ The Star cũng nhấn mạnh phiên điều trần đã kết thúc nhưng không có phán quyết ngay lập tức, khiến ban lãnh đạo FAM và giới truyền thông rơi vào trạng thái “nín thở theo dõi”.

Phải tới tuần sau, CAS mới ra phán quyết cuối cùng về FAM và 7 cầu thủ "nhập lậu".

Người hâm mộ trong nước và khu vực Đông Nam Á bày tỏ sự sốt ruột, bởi phán quyết của CAS có thể quyết định số phận bảy cầu thủ từng bị Fédération Internationale de Football Association (FIFA) đình chỉ thi đấu 12 tháng vì cáo buộc sử dụng giấy tờ nhập tịch giả trong màu áo đội tuyển Malaysia. Hồi tháng 1, CAS từng tạm hoãn thi hành án, cho phép các cầu thủ này tiếp tục thi đấu trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra.

Hồi hộp của giới truyền thông không chỉ xuất phát từ sự chờ đợi phán quyết, mà còn bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Nếu CAS giữ nguyên án phạt ban đầu, Malaysia có thể chịu hậu quả nặng nề: bị xử thua các trận đấu liên quan, mất điểm ở vòng loại AFC Asian Cup 2027 và ảnh hưởng đến uy tín bóng đá quốc gia. Trong khi đó, một phán quyết có lợi dù giảm án không đồng nghĩa FAM hoàn toàn vô tội, bởi đây chỉ là bước tạm thời giúp các cầu thủ được thi đấu.

Chuyên gia phân tích bóng đá Malaysia, Zakaria Rahim, nhận định việc CAS hoãn quyết định càng làm tăng áp lực lên FAM. Ông cho rằng ngay cả khi phán quyết giảm án, điều đó cũng không thể xóa nhòa những vấn đề về niềm tin đối với bóng đá Malaysia sau bê bối nhập tịch. Theo ông, bản chất tranh cãi giờ đây không chỉ dừng ở kết quả của phán quyết, mà còn là tương lai hình ảnh và sự tôn nghiêm của liên đoàn trên bình diện quốc tế.

Truyền thông Malaysia hiện tiếp tục theo sát diễn biến và dự đoán quyết định cuối cùng của CAS sẽ khuấy động làng bóng đá Đông Nam Á trong những ngày tới. Cộng đồng người hâm mộ, giới chuyên môn và cả các đội tuyển quốc gia khu vực sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả có thể ảnh hưởng tới cục diện vòng loại Asian Cup, đặc biệt trước các cuộc đối đầu quan trọng sắp tới. Theo lịch, Malaysia sẽ đấu Việt Nam ở lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới.