Truyền thông Malaysia kêu gọi nền bóng đá nước nhà 'thức tỉnh' sau trận thua đậm U17 Việt Nam

Chiều qua, U17 Malaysia đã gục ngã 0-4 trước U17 Việt Nam trong trận đấu mà họ thua kém toàn diện, tấn công tệ, phòng thủ lỏng lẻo. Gần như ở mỗi pha lên bóng, U17 Việt Nam đều khiến khung thành đối thủ hoảng loạn.

New Straits Times, ấn phẩm hàng đầu Malaysia , nhấn mạnh vào thế trận chênh lệch ấy. Họ cho rằng khoảng cách với bóng đá Việt Nam "không còn là chuyện nhất thời của một trận đấu, mà là hệ quả của cả một quá trình phát triển thiếu chiều sâu", thậm chí đi lùi của nền túc cầu nước nhà.

“U16/U17 Malaysia từng vô địch giải đấu này vào các năm 2013 và 2019. Dù chỉ là sân chơi cho lứa trẻ nhưng giành chiến thắng vẫn là một bước tiến quan trọng đối với bóng đá Malaysia”, New Straits Times viết. “Thế nhưng ngay trận đầu, chúng ta đã thua đậm đội trẻ Việt Nam tới 0-4”.

Thông điệp của tờ New Strait Times

Chung quan điểm là Zulakbal Abdul Karim, một chuyên gia bóng đá có tiếng của Malaysia. "Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên nhưng chúng ta đã thất bại nặng nề. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta không thể xây dựng một đội bóng tốt. Chúng ta có các cầu thủ đến từ các Trung tâm huấn luyện Quận, các trường thể thao và Học viện ưu tú Mokhtar Dahari nhưng chất lượng hiện tại có vẻ còn thấp”, ông Karim nói.

“Nếu tỷ số 0-4 là kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được với những tài năng hàng đầu của mình thì chúng ta cần tìm hiểu xem điều gì đã sai. Các buổi tập luyện có đủ hiệu quả không? Chúng ta đã chiêu mộ được những tài năng xuất sắc nhất nước vào đội tuyển chưa? Chúng ta cần tiến hành một cuộc kiểm tra ngay lập tức về chương trình đào tạo. Đó là khâu rất quan trọng để tìm ra những sai sót".

Điều khiến báo chí Malaysia thất vọng không chỉ nằm ở 4 bàn thua. Vấn đề nằm ở cách đội trẻ của họ lép vế trước U17 Việt Nam về tổ chức, cường độ chơi bóng và khả năng tạo đột biến. U17 Việt Nam thắng 4-0 bằng thế trận chủ động và hiệu quả từ đầu tới cuối. Đội bóng của HLV Cristiano Roland sớm áp đặt sức ép, ghi bàn đều đặn và gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng đáng kể.

U17 Malaysia gần như chịu trận trước U17 Việt Nam

Từ góc nhìn bình luận, sự thất vọng của báo Malaysia là điều dễ hiểu. Trong nhiều năm qua, Malaysia luôn nói nhiều về cải tổ, về chiến lược dài hạn, về tham vọng thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Thế nhưng khi bước vào một bài kiểm tra cụ thể ở cấp độ trẻ, họ lại thua theo cách rất toàn diện.

Vòng loại U17 châu Á là trận thua 0-4 trên sân Việt Nam, đến giải U17 Đông Nam Á cũng là cách biệt tương tự. Những thất bại như vậy khiến mọi khẩu hiệu phát triển trở nên kém sức nặng.

Ngược lại, U17 Việt Nam thêm một lần cho thấy nền tảng đào tạo trẻ đang đi đúng hướng. Đây không phải lần đầu bóng đá trẻ Việt Nam tạo ra khác biệt trước Malaysia. Từ lối chơi, cách triển khai bóng cho tới sự tự tin trong các pha xử lý, đội bóng áo đỏ cho thấy hình hài của một tập thể được rèn giũa bài bản hơn. Khi đội trẻ chơi có nét, có cấu trúc và biết cách kết liễu trận đấu, đó là dấu hiệu của một hệ thống đang vận hành hiệu quả.

Bởi vậy, điều làm truyền thông Malaysia chua chát nhất có lẽ không hẳn là thua Việt Nam 0-4, mà là thua để rồi nhận ra đối thủ đã đi nhanh hơn, ổn định hơn và bài bản hơn ở chính lĩnh vực từng được xem là nền móng cho tương lai. New Strait Times kết luận: “Nếu không coi trận thua này như một hồi chuông cảnh tỉnh thật sự, bóng đá Malaysia sẽ còn tụt lại rất xa”.