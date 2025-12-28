Truyền thông Jordan thừa nhận U23 Việt Nam là “mối nguy” tại VCK U23 châu Á

Trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út, truyền thông Jordan dành sự chú ý đặc biệt cho U23 Việt Nam — đội bóng được đánh giá là mối nguy lớn, không dễ bị khuất phục ngay từ vòng bảng.

Báo chí Jordan nhận định U23 Jordan bước vào giải với tư thế chủ động, tinh thần lên cao sau thành công gần đây của đội tuyển quốc gia tại Cúp Ả Rập và mục tiêu tiến sâu hơn tại giải châu lục. Họ cũng phân tích rằng sự hiện diện của Giám đốc kỹ thuật Jamal Sellami mang lại sự ổn định và tinh thần thi đấu cần thiết cho lứa cầu thủ trẻ.

U22/23 Việt Nam vừa vô địch SEA Games 33 đầy thuyết phục và giờ sắp bước vào thử thách tầm châu lục.

Tuy nhiên, trong hành trình đó, các phóng viên nước này đặc biệt “lo ngại” về màn chạm trán với U23 Việt Nam ở trận mở màn bảng A. Theo Al Ghad, đoàn quân áo đỏ không chỉ có kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại các giải đấu châu lục, mà còn sở hữu lối chơi kỷ luật, tổ chức tốt và tạo ra những trận đấu khó chịu cho đối thủ. Những phẩm chất này khiến họ trở thành “thử thách không hề dễ chịu” cho tham vọng của U23 Jordan ở giải.

Việc truyền thông Jordan đánh giá cao U23 Việt Nam càng làm tăng tính hấp dẫn cho cặp đấu đầu tiên tại bảng A, nơi ngoài Jordan và Việt Nam còn có chủ nhà Ả Rập Xê Út cùng Kyrgyzstan — những đối thủ đều đặt mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp hoặc xa hơn.